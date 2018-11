Le recyclage, c’est payant à Québec

À Québec, on fait de l’argent avec le recyclage. Au cours des deux dernières années, les opérations du centre de tri ont généré des profits.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et la conseillère responsable de l’environnement, Suzanne Verreault, ont invité les médias jeudi matin pour présenter la nouvelle campagne de publicité pour inciter les gens à mieux recycler. Leur message: les lumières de Noël, les carcasses d’animaux, les piles, les feux d’artifice et les chauffe-eau, ça ne va pas dans le recyclage.

«C’est vos taxes qui paient pour les opérations du centre de tri. Si vous recyclez mal, ça coûte plus cher et c’est vos taxes», a lancé le maire.

Mais en général, la population de Québec fait bien son travail quand vient le temps de trier ses matières résiduelles. Environ 96% des matières qui entrent au centre de tri sont recyclées ou revalorisées.

Si bien qu’au cours des deux dernières années, on a même fait des profits. Les opérations coûtent bon an mal an 7 millions $ par an. Les revenus des cinq dernières années oscillent entre 5,5 millions $ et 8,2 millions $. En 2016 et 2017, les revenus liés à la vente des matières ont rapporté des profits respectifs de 300 000$ et 1,3 million $, a indiqué Stéphan Bugay, directeur de la division de la gestion des matières résiduelles. En fait, 2017 a été une «année exceptionnelle», précise le chef d’équipe Mathieu Fournier, et on s’attend à un retour du balancier en 2018.

Le tout s’explique par la qualité de la matière que produit le centre de tri, qui est supérieure à ce que produisent les autres villes, explique la municipalité, qui se félicite d’avoir investi 20 millions $ depuis 2010 pour améliorer le tri des matières. Ce qui fait que les plastiques et cartons trouvent preneur sur les marchés. «En 2014 on passait pour des fous. On nous a dit qu’on faisait de la surqualité», a souligné M. Bugay, qui ajoute que la décision s’avère aujourd’hui avoir été la bonne. «On a aujourd’hui la crème des centres de tri.»