L’engagement dérangeant

Le pacte sur la transition énergétique, porté par Dominic Champagne et soutenu par un nombre impressionnant de personnalités publiques, fait jaser dans tous les sens, amenant même certains à faire le procès de plusieurs des signataires. Pourtant, à la lumière de la conjoncture environnementale et du texte même du pacte, nous ne pouvons que voir des vertus à un tel engagement en faveur de la mobilisation de tous les citoyens pour assurer la pérennité de notre planète.

Je m’explique encore mal les rebuffades auxquelles sont soumis les initiateurs d’une telle démarche, lorsqu’on sait à quel point le temps urge pour freiner le réchauffement climatique et empêcher les catastrophes qui s’en suivent. Au début, j’ai cru à des guéguerres d’égo où certaines personnalités voulaient se distinguer de la masse et attirer l’attention sur elles par des critiques lapidaires à l’égard de certains signataires. Toutefois, les charges répétées m’amènent à croire que d’autres intérêts plus près des producteurs d’énergie fossile nourrissent la diatribe pour discréditer leur démarche et donner suite aux projets d’extraction et de construction de routes et de ponts.

Je n’ai pas ressenti avec autant d’acuité le ton moralisateur reproché aux promoteurs du pacte et je ne les ai encore moins vus comme donneurs de leçons. Au texte même du pacte, je ne les identifie pas non plus comme des gens qui s’opposent pour s’opposer à tout ce qui les dérange. La démarche n’est peut-être pas parfaite, mais elle mène à un grand examen de conscience collectif sur nos comportements qui mettent en danger la planète et à faire pression sur notre gouvernement pour qu’il agisse dans le sens de l’intérêt commun. Ce n’est pas sans déranger et modifier nos habitudes de vie, mais c’est le prix à payer si nous voulons que nos enfants puissent continuer à respirer sur cette planète.

En espérant qu’il ne soit pas trop tard, le parcours sera tout de même rude, lorsqu’on constate le comportement de nos voisins. En effet, le président Trump veut relancer l’exploitation des mines de charbon, une des énergies les plus polluantes. Au Québec, notre nouveau premier ministre s’écartèle entre les bonnes intentions et les promesses de construction de routes qui accroîtront l’empreinte écologique. Dans les autres provinces, le premier ministre de l’Ontario se ligue avec quelques premiers ministres de l’Ouest et le chef conservateur canadien pour s’extirper des obligations liées à la taxe sur le carbone. Même les bonnes intentions exprimées par le premier ministre Trudeau ne résiste pas à ses contradictions en matière énergétique.

Dans un tel dossier, la parole citoyenne est d’or et doit se faire entendre même lorsqu’elle peut nous paraître rauque, car c’est ce genre d’action politique extraparlementaire qui remettra peut-être nos gouvernements dans le bon sens.