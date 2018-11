Les bons conseils de Duncan Keith

DRUMMONDVILLE | Il y a des conseils plus utiles que d’autres et, quand ils viennent d’un « deux fois gagnant » du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, disons qu’ils ont plus de poids. Parlez-en à l’arrière des Voltigeurs de Drummondville, Nicolas Beaudin !

« Je suis allé le voir, je me suis présenté et je lui ai dit que je l’admirais beaucoup, a raconté Beaudin lors d’un entretien avec Le Journal durant la Série Canada/Russie qui a pris fin jeudi soir à Drummondville (voir autre texte). Il m’a dit de continuer à jouer mon style, que parfois on s’attardait trop sur les X et les O et que, puisque je suis bon avec la rondelle, de m’assurer que je l’aie le plus souvent possible. Quand ça vient de lui, disons que ça reste entre les deux oreilles. »