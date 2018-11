Les investissements miniers reprennent de la vigueur au Québec

QUÉBEC | Les investissements dans le secteur des mines ont crû de 18,7 % (3,05 milliards $) en 2017 au Québec par rapport à 2016, poursuivant ainsi la timide croissance entamée l’année précédente (2,9 %).

Ces résultats proviennent du «Recensement annuel sur l’investissement minier du Québec», dont les plus récentes données ont été publiées jeudi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Cette reprise des investissements survient après un fort ralentissement dans ce secteur entre les années 2012 et 2015, fait remarquer l’organisation.

Par ailleurs, les perspectives sont bonnes pour le secteur minier au cours de la prochaine année. Selon les intentions exprimées par les sociétés minières pour 2018, l'investissement augmentera de 17,2 % par rapport à 2017, ce qui se traduira par des dépenses totalisant 3,57 milliards $, le niveau le plus élevé depuis 5 ans.

L’Abitibi-Témiscamingue en tête

C’est en Abitibi-Témiscamingue, où les activités minières sont surtout basées sur l’or, que les investissements ont connu la plus importante progression en 2017, soit de 22,3 % pour atteindre un total de 1,095 milliard $. Les investissements ont également crû en 2017 pour les régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord, où les hausses respectives de 20,8 % et 5,7 % se traduisent par des dépenses totalisant 1,250 milliard $ et 592 millions $.

Les investissements liés à l’aménagement de complexes miniers ont également connu une progression en 2017, correspondant à 9 % par rapport à 2016. Ces investissements comprennent 741 millions $ de dépenses en travaux à la mine, 1,011 milliard $ de dépenses d'immobilisation ainsi que 719 millions $ de dépenses de réparation et d'entretien des constructions non résidentielles, de la machinerie et de l'équipement. En 2018, les sociétés minières prévoient dépenser 2,95 milliards $ pour l'aménagement des complexes miniers au Québec, note l’ISQ.

L’année 2017 a également été témoin d’une augmentation des dépenses en travaux d'exploration et de mise en valeur des gîtes minéraux de l’ordre de 93 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 297 millions $.