Les Seahawks se sauvent avec la victoire

En inscrivant 10 points lors du dernier quart, les Seahawks ont réussi à vaincre les Packers de Green Bay 27-24, jeudi soir, à Seattle.

L’engagement décisif a débuté avec un placement de 43 verges du botteur Sebastian Janikowski. Il s’agissait de son deuxième botté de trois points de la rencontre. La séquence victorieuse des Seahawks (5-5) a cependant été orchestrée alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à faire. Le quart-arrière Russell Wilson et ses coéquipiers en attaque ont traversé le terrain et conclu leur épopée avec une passe de touché réalisée par Ed Dickson sur 15 verges.

Wilson a connu un bon match, complétant 21 de ses 31 passes tentées pour des gains de 225 verges et deux majeurs. Le porteur de ballon Chris Carson a également tiré son épingle du jeu avec 17 courses pour 83 verges et un touché.

Du côté des Packers (4-5-1), il s’agissait d’une cinquième défaite en autant de rencontres sur les terrains adverses. Le quart-arrière Aaron Rodgers a complété 70% de ses passes pour 332 verges et deux touchés.

Au premier quart, le pivot de 34 ans a repéré Robert Tonyan fils sur 54 verges pour le premier majeur de la carrière de l’ailier rapproché. C’était la première fois en 35 ans qu’un joueur des Packers attrapait un relais de plus de 50 verges pour son premier touché. Le dernier était Jessie Clark, le 2 octobre 1983 contre les Buccaneers de Tampa Bay.