L’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec à la recherche de 200 infirmières

L’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) se met en mode séduction pour parvenir à recruter 200 infirmières au cours des prochains mois.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

La tâche n’est pas mince et l’IUCPQ a mis toutes les chances de son côté pour y parvenir en organisant une grande foire d’embauche jeudi. Entrevue sur place et par Skype, visite des départements, démonstrations, rien n’est laissé au hasard afin de recruter les 200 infirmières nécessaires pour combler les quelques 150 postes vacants sur les différents départements du centre hospitalier.

«On fait beaucoup de pub, question de se mettre ‘’sur la map’’ en quelque sorte. Nous cherchons à faire rayonner les types d’emplois que nous offrons parce la profession a eu mauvaise presse dernièrement. On veut démontrer qu’il s’agit d’une belle profession et d’un milieu de travail stimulant», explique la coordonnatrice aux services transactionnels de l’IUCPQ, Louise Lavoie.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Occasion intéressante

Avec ce genre d’événement, l’établissement s’adresse directement aux étudiants en soins infirmiers qui s’apprêtent à entrer sur le marché du travail. Pour ceux qui s’intéressent aux soins critiques et aux différents axes de spécialité propres à l’IUCPQ, l’occasion est en or.

«Ça permet de montrer aux étudiants des aspects de la profession qu’ils ont moins la chance de voir habituellement dans le parcours collégial. Souvent, les étudiants ne pensent pas toujours à se diriger vers les soins critiques et une journée comme celle-là sert de déclencheur et de source de motivation», indique Julie Cloutier, enseignante au département de soins infirmiers du Cégep de Limoilou.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Lors des visites des différents départements, on insiste sur la bonne intégration des jeunes infirmières et sur l’encadrement solide qui permettra à tous d’y trouver «la bonne chaise». «Il y a un créneau pour tout le monde au sein de notre établissement», ajoute Louise Lavoie.

Besoins importants

Quant au nombre de postes à pourvoir, la direction de l’établissement admet qu’il ajoute au défi déjà complexe du recrutement.

«200 infirmières recherchées, ce n’est pas un nombre qui est normal. Mais notre organisation étant en évolution, nous avons besoin de plus de gens. Ce n’est pas que nos gens actuels quittent, mais avec par exemple les congés parentaux, il y a des besoins qui sont constants», affirme Mme Lavoie, précisant que plus de 900 infirmiers et infirmières sont actuellement à l’emploi de l’IUCPQ.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

La journée d’embauche de l’organisation se tient jeudi de 14h à 19h, au pavillon Marguerite-d’Youville de l’IUCPQ.