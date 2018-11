L’Ontario met fin à son université française et au Commissariat aux services en français

TORONTO | Le gouvernement conservateur ontarien a présenté mercredi une mise à jour économique avec des mesures fortes et controversées comme la fin du projet d’université de langue française et l’abolition du commissariat aux services en français.

Prévoyant un déficit de 14,5 milliards $ pour 2018-2019, le gouvernement de Doug Ford a dit devoir prendre «des décisions difficiles» pour remettre les finances de l'Ontario sur leurs rails.

Ainsi, le Commissariat aux services en français, créé en 2007 par le gouvernement libéral de Dalton McGuinty, a été dissous. Cet organisme indépendant avait pour mandat de veiller à ce que les droits des citoyens de l’Ontario et les obligations du gouvernement et des organismes gouvernementaux soient respectés selon la Loi sur les services en français.

De plus, le projet de la nouvelle université de langue française qui devait servir les plus de 620 000 francophones de la province a aussi été abandonné.

«Un examen plus détaillé de la situation financière de la province a amené le gouvernement à annuler les plans de création d’une nouvelle université de langue française», peut-on lire dans l’énoncé économique du ministre des Finances, Vic Fedeli.

D’autres mesures fortes de réductions de coûts figurent dans l’énoncé économique. C’est le cas notamment de l’abolition des bureaux du commissaire à l'environnement de l'Ontario (CEO) et de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l'Ontario. Au total, l’administration Ford va réduire le nombre d’organismes indépendants de neuf à six.

Les mesures de contrôle de loyer sont supprimées pour les locataires qui emménagent dans de nouvelles unités, et ce, à partir de vendredi. Le contrôle des loyers sera conservé pour les locataires existants.

Les conservateurs élimineront aussi les subventions publiques par vote accordées aux partis politiques à temps pour les élections de 2022, ce qui permettra des économies de 15 millions $.

Par ailleurs, le gouvernement conservateur a accordé une baisse d'impôt pour les travailleurs à faible revenu et ceux touchant le salaire minimum.

«Un gouvernement qui met de l'ordre dans ses finances est un gouvernement qui oeuvre véritablement pour la population», a souligné le ministre Fedeli.