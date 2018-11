Mookie Betts et Christian Yelich nommés joueurs par excellence

Les voltigeurs Mookie Betts et Christian Yelich ont été respectivement nommés joueurs par excellence de l’année 2018 dans les Ligues américaine et nationale, jeudi.

Betts, des Red Sox de Boston, a conclu sa saison de rêve avec le prestigieux titre, lui qui a remporté la Série mondiale, et terminé la saison régulière du baseball majeur avec la meilleure moyenne au bâton (,346) et le plus de points marqués (129). Il a également cogné 32 circuits et volé 30 buts.

«Ça représente beaucoup, a déclaré Betts au site internet du baseball majeur. C’est définitivement un prix spécial et quelque chose que je chéris. Cependant, je pense que la chose la plus importante est notre victoire en Série mondiale et que nous ayons ramené le trophée à Boston.»

L’athlète de 26 ans a reçu 28 des 30 votes de première place au scrutin, devançant ainsi le voltigeur Mike Trout, des Angels de Los Angeles, et le joueur de troisième but Jose Ramirez, des Indians de Cleveland.

Le natif de Nashville est le premier récipiendaire de ce titre chez les Red Sox depuis Dustin Pedroia en 2008.

Yelich émotif

Pour sa part, Yelich a dominé la Ligue nationale avec une moyenne au bâton de ,326. Il a aussi expulsé 36 balles à l’extérieur des limites du terrain et produit 110 points.

PHOTO D'ARCHIVES, AFP

À sa première saison avec les Brewers de Milwaukee, ses performances ont permis à son équipe de mettre la main sur le titre de la section centrale de la Nationale. Au scrutin, il est passé bien près de l’emporter à l’unanimité, obtenant 29 des 30 votes. C’est le lanceur des Mets de New York et gagnant du trophée Cy-Young Jacob deGrom qui a obtenu l’autre vote.

Au final, Yelich a devancé le joueur de deuxième coussin des Cubs de Chicago Javier Baez et le joueur de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado.

Entouré de sa famille et de ses amis au moment de recevoir l’honneur, l’ancien des Marlins de Miami était émotif.

«C’est incroyable. De pouvoir partager ce moment avec tous les gens qui me soutiennent depuis longtemps et qui ont une influence positive sur ma vie, c’est vraiment spécial, a expliqué Yelich. C’est difficile de mettre des mots sur mon sentiment. Je n’ai jamais rêvé de gagner un trophée comme celui-là. C’est complètement fou.»