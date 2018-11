Pas de commission pour l’enfouissement des fils

« Bien que la Charte de la Ville de Québec puisse permettre la création d’une telle entité administrative, il y a peu d’intérêt à Québec pour la création d’une commission des services électriques et la Ville de Québec n’a aucun avantage à y donner suite. »

Non à une nouvelle entité

« On ne commencera pas à créer une nouvelle entité municipale », a ajouté le maire, Régis Labeaume, en impromptu de presse.

Le conseiller du Vieux-Québec, Jean Rousseau, faisait valoir qu’une telle commission aurait le pouvoir d’exiger d’Hydro-Québec qu’elle enterre ses câbles et que la facture soit partagée entre les différents utilisateurs des infrastructures souterraines. M. Rousseau souhaitait que la Ville accorde une priorité au quartier du Faubourg.

Le maire explique que la Ville « travaille à temps plein » sur la question d’enfouissement des fils. « Si on avait le choix, on enfouirait tous les fils de la ville. » Mais les subventions d’Hydro-Québec sont limitées, dit-il, et il n’est pas question d’éventrer les rues pour le faire à la grandeur. Cela dit, il invite M. Rousseau à faire partie d’un comité qui se penchera sur la question.