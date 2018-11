Préoccupations concernant le clocher de la cathédrale de Rimouski

RIMOUSKI | Le clocher de la cathédrale de Rimouski a-t-il bougé à la suite de l’épisode de vents violents dimanche dernier?

C’est du moins l’inquiétude partagée par certains citoyens qui ont signalé leur observation à la Sûreté du Québec.

Selon eux, la partie supérieure du clocher aurait légèrement penché vers l’est, c’est-à-dire vers l’avenue de la Cathédrale, une des avenues les plus passantes à Rimouski

Le sergent Claude Doiron de la SQ a confirmé que «considérant son devoir de sécurité publique, la SQ a transmis les informations recueillies aux autorités compétentes et c’est à elles de déterminer s’il y a danger pour autrui».

À l’archevêché, on se fait toutefois rassurant et on affirme que les vérifications ont été faites par la Ville de Rimouski.

L’économe diocésain croit qu’il pourrait plutôt s’agir d’une simple illusion d’optique.

Michel Lavoie explique que les clochers des églises sont construits en angle pour qu’ils tombent à l’intérieur du bâtiment lors d’un incendie.

«La municipalité a procédé à des vérifications et n’a constaté rien d’anormal», a-t-il dit.

Non sécuritaire, l’édifice religieux est fermé depuis quatre ans déjà, soit depuis novembre 2014.