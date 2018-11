Price à son poste contre les Flames

CALGARY | Après avoir observé les deux derniers matchs depuis le banc des joueurs, Carey Price retrouvera son filet, ce soir, contre les Flames.

«On a voulu lui donner un peu de recul et lui donner l’occasion d’être excité de reprendre son filet. Je pense que le moment est arrivé», a raconté Claude Julien au terme de l’entraînement matinal du Canadien.

Le gardien du Tricolore tentera de mettre un terme à une séquence de trois revers, dont un en prolongation. Il a accordé au moins quatre buts à chacun de ses quatre derniers départs.

Price se mesurera à Mike Smith, un autre gardien partant au début de saison difficile. Cependant, les Flames semblent avoir le vent dans les voiles dernièrement. Postés au troisième rang de la section Pacifique, ils ont remporté cinq de leurs sept derniers affrontements.

Reilly saute son tour

Julien apportera une seule autre modification en réintégrant Xavier Ouellet dans la formation. Il avait pris place sur la passerelle lors des deux dernières rencontres.

Pour lui faire de la place, Mike Reilly sera laissé de côté pour la première fois de la saison. Le défenseur américain a connu un match horrible à Edmonton. Toutefois, l’entraîneur n’a pas basé sa décision strictement sur cette rencontre.

«On voit le talent qu’il a et on sait ce qu’il peut apporter à l’équipe, mais dernièrement il connaît des ennuis. On prend des décisions pour le bien de l’équipe. Un joueur doit reconnaître que pour garder son poste, il doit bien performer», a-t-il déclaré.

Karl Alzner accompagnera Reilly. Le vétéran n’a disputé que six des 19 matchs de l’équipe.