Québec ferme la patinoire extérieure du parc Bardy

Un jeune garçon âgé de 11 ans demande à la Ville de Québec de reconsidérer sa décision de ne pas aménager de patinoire extérieure cet hiver au parc Bardy.

Nathan D’Amours a lui-même contacté Le Journal afin de dénoncer une situation qu’il juge inacceptable pour son quartier.

Avec une aisance remarquable et un franc-parler surprenant, il demande au maire de pouvoir pratiquer son sport favori à proximité de son domicile.

En raison des travaux de construction du nouveau Centre Mgr-Marcoux au parc Bardy, la Ville ne peut malheureusement pas installer la patinoire extérieure pour la saison hivernale.

« Quand je l’ai su, j’avais presque la larme à l’œil. On va pratiquer à quel endroit ? L’aréna est disponible seulement pendant une heure le dimanche. M. Labeaume ou l’autorité compétente, mettez-nous une patinoire ! » a lancé Nathan à proximité du terrain de baseball, où pourrait être déplacée la surface glacée selon lui.

Options

Ailleurs, un sentier glacé est aménagé au domaine Maizerets, à 1,2 km, mais rien n’est accessible pour le hockey libre à cet endroit. Une relocalisation de la patinoire avec bandes au domaine Maizerets n’est pas possible, selon la Ville.

Pour le hockey, une patinoire avec bandes est installée au parc Marchand, à 2,2 km. À partir du parc Bardy, il faut 20 à 30 minutes de marche pour se rendre sur les lieux.

De l’espoir

« Si j’ai juste une heure de libre après l’école ou après le souper pour jouer, ça n’a pas de sens », ajoute le jeune qui habite à deux pas du parc Bardy.

Son père affirme qu’il s’est rendu sans succès, jusqu’à maintenant, au conseil de quartier.

« Après le souper, je l’envoie à la patinoire et je vais le rejoindre. On joue une heure et on rentre ensuite. Ça fait des années qu’on fait ça », explique Alex D’Amours.

La Ville de Québec a d’abord fermé la porte à un changement. « La relocalisation de la patinoire à un autre endroit dans le parc n’est pas possible compte tenu des implications techniques et financières, et de contraintes de santé et sécurité », a mentionné le porte-parole David O’Brien.

Toutefois, la conseillère municipale Geneviève Hamelin a laissé une porte ouverte qui pourrait donner de l’espoir aux sportifs.

« Les analyses ne sont pas complétées pour voir s’il n’y aurait pas possibilité d’installer la patinoire dans un autre endroit du parc. Il y a une ouverture, mais ce n’est pas une confirmation. »

L’élue du secteur n’a pas fixé de date précise pour une décision finale.