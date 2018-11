Rimmel prend les grands moyens contre la cyber intimidation

La compagnie de maquillage Rimmel lance une campagne de sensibilisation contre l’intimidation en ligne et le résultat est magnifique.

Mettant en vedette les ambassadrices de la marque Rita Ora et Cara Delevingne, mais aussi plusieurs personnalités qui ont vécu de l’intimidation sur les réseaux sociaux, la campagne a un message bien clair: «I will not be deleted».

Selon une étude faite par Rimmel, 115 millions de photos ont été supprimées d’Instagram suite au harcèlement.

1 femme sur 4 dit avoir été victime d’intimidation en ligne et 65% de celles à qui c’est arrivé disent que leur estime de soi a été affectée.

L’ambassadrice canadienne est Stef Sanjati, une youtubeuse trans atteinte du syndrome de Waardenburg, une mutation génétique qui affecte les traits du visage et la coloration des cheveux.

Bien qu’elle ait aussi déjà supprimé des images dans le passé, Stef dit qu’il est important d’être fière de qui on est et de se montrer sans gêne. Et on est d’accord!

Allez voir la vidéo complète et pour plus d’information sur la campagne, visitez le site de rimmellondon.com.

