Surprise! Toyota dévoile sa nouvelle Corolla

On ignorait à quel moment le dévoilement de la nouvelle Corolla 2020 aurait lieu, ni encore l’allure qu’elle proposerait. Chose certaine, suite à l’arrivée de la Corolla à hayon plus tôt cette année, on se doutait bien que la berline allait avoir droit à une solide mise à jour.

À lire aussi: Toyota Corolla: une voiture plate. Mais ce n'est pas grave.

Alors qu’elle vient d’être dévoilée au Salon de l’automobile de Guangzhou, un groupe sélect de journalistes canadiens dont nous faisions partie a pu l’observer de près lors du lancement de nouveau RAV4 qui s’est tenu en Californie il y a une semaine. Un embargo nous forçait à demeurer bouche cousue.

Tout comme sa sœur à hayon, cette nouvelle berline s’inscrit dans la douzième génération du modèle qui sillonne les routes depuis 1966.

Comme c’est le cas pour les plus récents RAV4, Camry et Corolla à hayon, elle sera assemblée sur la plateforme TNGA. Par rapport à la Corolla actuelle qui en est à son dernier tour de piste, la rigidité du châssis a été améliorée de 60 %.

Germain Goyer

En ce qui a trait à la motorisation, le bloc à quatre cylindres de 1,8 L de la génération précédente sera reconduit sous le capot des versions L, LE et XLE de la Corolla 2020. Cela dit, on nous promet plus de puissance de même qu’une consommation d’essence revue à la baisse. Quant aux versions XSE et SE, elles seront animées par un nouveau moteur à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci développe 169 chevaux-vapeur et 151 livres-pied.

Parce que chez Toyota on continue de croire au fait de changer soi-même ses rapports, on offre une boîte manuelle à six rapports en plus d’une boîte à variation continue (CVT).

Germain Goyer

Au sein de ce constructeur japonais, on ne lésine pas sur le plan de la sécurité. En effet, la Corolla 2020 sera dotée de série du système Toyota Safety Sense 2.0. Celui-ci vise notamment à réduire les risques de collision avec un véhicule, un piéton ou un cycliste grâce au travail commun d’un radar et d’une caméra.

Toutes les versions de cette nouvelle Corolla seront équipées de l’ensemble Entune 3.0 qui est compatible avec Apple CarPlay. On ne peut malheureusement en dire autant d’Android Auto.

Avis aux intéressés, elle devrait arriver chez les concessionnaires québécois dès le mois de mars prochain.