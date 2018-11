The Seasons: un album en 11 jours, top chrono!

Onze jours ont suffi pour que la formation The Seasons jette la lumière sur la dizaine de chansons qui allaient composer son nouvel album, tout en noir et blanc, à paraître vendredi.

Il est minuit moins une, à la cantine du coin, quatre gars de Beauport, un arrondissement de Québec, avalent tout rond un hot dog relish-moutarde. Il s’agit d’Hubert Lenoir, de Julien Chiasson, de Rémy Bélanger et de Samuel Renaud, en plein processus de création de «Midnight, Let’s Get a Hot Dog».

Lorsqu’ils ont lancé leur premier album, en 2014, nul ne savait si quelqu’un quelque part allait entendre ce qu’ils avaient à dire. Quatre ans plus tard, ils ont la certitude qu’ils seront entendus, peut-être en raison du succès fulgurant qu’a connu Hubert Lenoir, avec sa carrière solo.

Sachez-le, The Seasons, ce n’est pas seulement Hubert Lenoir. C’est quatre musiciens, tous aussi talentueux les uns que les autres, qui embrassent le rock vintage avec la même fougue.

Rien n’est parfait

«Comme on savait que le public allait être attentif, on s’est mis une pression pour créer. On a mijoté l’album pendant deux ans, sans qu’on arrive à mettre un point final sur ce qu’on voulait», a raconté Julien Chiasson.

C’est à l’été 2017 que les membres ont fait la rencontre de Richard Swift, celui qui allait produire l’album auquel ils aspiraient depuis maintenant deux ans. Tout ce qu’ils avaient créé jusqu’à ce jour s’est finalement retrouvé à la poubelle.

«On est allés en Oregon, avec Richard Swift, a précisé Hubert Lenoir. On a eu 11 jours avec lui pour produire un album, on n’a donc pas eu le temps de le peaufiner. Il est cru, rempli d’imperfections et c’est comme ça qu’on l’aime.»

Si le groupe a ficelé cet album rapidement, il lui aura fallu près d’un an et demi avant de le dévoiler au reste du monde. Un album, avec des sonorités qui rappellent celles des Rolling Stones et des Stooges.

«Les gens nous ont toujours dit qu’ils aimaient notre énergie en spectacle. On a voulu que l’album reflète ce côté brut de la scène», a ajouté le bassiste Samuel Renaud.

En plus de mener à bout de bras The Seasons, Hubert Lenoir mène une carrière solo, alors que les trois autres membres ont fondé Forest Boys.

«Il n’y a pas de différence à faire un album en solo et en collaboration. Dans les deux cas, j’y ai mis tout mon cœur et je suis heureux de partager la musique avec le public», a conclu Hubert Lenoir.