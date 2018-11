Un téléphone inattendu pour un luthier de Shawinigan

SHAWINIGAN – Avec les différents sites de revente, le matériel usagé peut faire beaucoup de chemin. C’est ce qui est arrivé à un luthier de Shawinigan, en Mauricie, qui ne s’attendait assurément pas à ce qu’une de ses guitares lui permette d’accéder aux coulisses du spectacle de Jack White à Québec.

Jean-Filip Boisclair a reçu la semaine dernière un coup de fil inattendu. Les membres de Crown Lands, un groupe rock de l’Ontario, souhaitaient visiter son atelier de Shawinigan.

«D’habitude, c’est moi qui veux voir les artistes! Je vais les accueillir, c’est sûr et certain!» a-t-il raconté en riant.

Le groupe lui explique avoir racheté sur internet d’un autre artiste l’une de ses guitares à double manche. Charmés par sa qualité et la richesse du son, ils envisagent maintenant de faire affaire avec lui.

«Ils m’ont dit: “on arrive des États-Unis, on vient de finir la tournée avec PRIMUS et là, on est avec Jack White pour la tournée canadienne. On s’en vient au Québec. Il faut se rencontrer”», a relaté M. Boisclair.

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé lundi en coulisse pour l’un des spectacles les plus attendus de l’année au Centre Vidéotron, celui de Crown Lands, suivi de Jack White.

M. Boisclair a amené avec lui l’une de ses guitares personnelles. «Leur guitariste m’a demandé si j’acceptais de la lui prêter pour le spectacle. Il a joué quelques chansons avec sur scène. Je lui ai dit: “pas de problème, mais tu n’as même pas eu le temps de faire de tests de son avec elle”. Il m’a répondu: “hey... on fait du rock and roll... ce sera parfait” (rires). J’avais peine à y croire. Ma guitare, sur la scène du Centre Vidéotron devant une foule aussi importante... et c’était parce qu’il l’aimait et avait choisi de l’utiliser. Quel sentiment», a dit en souriant celui qui pratique son métier depuis maintenant plus de 20 ans.

L’essai a été convaincant: M. Boisclair doit maintenant concevoir pour le groupe une guitare personnalisée: un travail étalé sur six mois et d’une valeur d’environ 2500$.

«Il reste à se reparler pour quelques détails techniques comme la grosseur du manche, la couleur de l’instrument et tout ça», a raconté M. Boisclair.

Crown Lands deviendra peut-être pour Jean-Filip Boisclair un ambassadeur partout à travers l’Amérique du Nord.

«Ils connaissent plein de gens; on ne sait pas où ça peut mener. Ce genre de musicien aime profondément les instruments, bien plus que les marques. S’il aime le son, il va jouer avec... et cette fois, c’est la mienne!»

Pour le créateur des instruments de la tournée «Beatles Story» et le «British Show», c’est une porte sur l’international qui s’ouvre.