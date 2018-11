E.W. Attraktion au Centre Vidéotron: «une belle vitrine» pour les DJ locaux

Pour les amateurs de musique électronique, ou EDM, cet événement de grande envergure à Québec sera une rare occasion de faire la fête toute la nuit. Mais pour les DJ de la région invités à participer à E.W. Attraktion, samedi soir, au Centre Vidéotron, ce sera une chance de montrer leur savoir-faire dans leur ville.

Basés à Québec, François Turcotte, alias Seven Ways, et Miguel Turgeon, qui fait carrière sous le nom de DJ Skittel’zz, font partie des 20 DJ qui vont se relayer de 20 h à 5 h du matin à l’occasion du premier événement EDM à se tenir dans l’amphithéâtre depuis le Bud Light Sensation, en octobre 2015.

Photo courtoisie

«C’est une belle vitrine pour les DJ locaux de partager l’affiche avec des DJ internationaux et une occasion d’être sur une grosse scène devant des milliers de personnes», indique DJ Skittel’zz, qui est DJ résident au Dagobert.

Un show pas comme les autres

Au Centre Vidéotron, ce ne sera pas une soirée musicale comme les autres puisque la patinoire restera vide. La scène principale de E.W. Attraktion, large de 130 pieds, sera adossée au mur extérieur du hall d’entrée et mettra en vedette des artistes EDM.

Photo courtoisie

À l’étage, deux scènes secondaires seront consacrées à la musique trance et toutes ses déclinaisons, de même qu’au dubstep.

Les vedettes attendues ne sont pas des stars de la magnitude de Tiësto ou Skrillex, mais des DJ de grande réputation, et surtout plus abordables, comme Breathe Carolina, Psyko Punkz, Yookie et Mekkanikka.

Photo courtoisie

Relancer l’EDM

Seven Ways et DJ Skittel’zz souhaitent que cet événement redonne du souffle à la scène électronique à Québec, qui avait meilleure mine durant la précédente décennie.

«C’est vraiment bienvenu, dit Seven Ways. Au début des années 2000, il y a eu un effet de nouveauté, si bien que nous avons atteint un sommet de 2000 à 2003. La musique était plus underground. Inévitablement, la musique est devenue commerciale et il y a eu un trou vers la fin des années 2000. C’était mondial et on l’a ressenti à Québec.»

Photo courtoisie

«La grosse différence, soulève DJ Skittel’zz, c’est que les artistes internationaux coûtent très cher. Dans le temps, j’ai ouvert pour Benny Benassi et David Guetta au Living, à Sherbrooke. Maintenant, c’est impossible à faire dans un bar. Ça prend de grandes salles ou des amphithéâtres et ce ne sont pas tous les promoteurs qui sont prêts à prendre ce genre de risque.»

Mais il y a de l’espoir pour les amateurs d’EDM. Les promoteurs de E.W. Attraktion affirment avoir un plan sur deux ans avec le Centre Vidéotron. Au moins deux autres événements d’envergure sont notamment prévus pour la prochaine année.