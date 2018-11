Vive l’éducation classique!

Comme l’écrivait récemment dans nos pages Antoine Robitaille, la mort d’un grand homme nous offre non seulement la possibilité de lui rendre hommage, mais aussi de rappeler son parcours et de voir où nous en sommes rendus collectivement.

La mort de Bernard Landry l’a amplement illustré. Qu’avons-nous réussi ? Qu’avons-nous échoué ? Qu’avons-nous oublié en chemin ? Quelle bataille devons-nous reprendre ? Quel héritage devons-nous reconquérir ? Quelles pages de notre passé devons-nous revisiter ?

Humanités

Tous ont noté l’éloquence exceptionnelle de Bernard Landry, ainsi que sa culture littéraire et historique. Mais ce n’était pas une éloquence tournant à vide. Au-delà de son brio personnel, c’est toute une culture qui parlait à travers lui. Si je puis me permettre, cette éloquence avait une histoire : elle était directement liée à l’histoire du cours classique, cette manière d’éduquer venue du Québec d’hier, larguée au moment de la Révolution tranquille.

On le sait, à moins qu’on ne le sache plus, mais le cours classique a longtemps représenté la principale institution chargée de former nos élites.

Il était centré autour des humanités gréco-latines. C’est-à-dire qu’il les connectait sur le noyau historique, culturel et philosophique le plus intime de notre civilisation et les familiarisait avec les textes éternellement féconds issus de l’Antiquité. À travers cela, il leur offrait un socle culturel commun.

Le cours classique valorisait aussi la grande tradition littéraire française, celle de Corneille, de Racine, de Molière. Il nous inscrivait ainsi dans la civilisation française, et nous apprenait à la faire nôtre. La France n’était pas, dans cet esprit, que le pays de nos ancêtres, ce qui est déjà beaucoup, mais une part de nous-mêmes.

Aujourd’hui, cette culture est devenue le savoir spécialisé de quelques individus qui semble inaccessible au grand nombre.

Il ne s’agit pas aujourd’hui de restaurer ce cours saccagé, mais de retrouver son esprit. Nous avons besoin d’une élite humaniste, qui n’est pas enfermée dans un présent asséché, qui ne se contente pas non plus d’une vision gestionnaire ou comptable du présent, et qui ne réduit pas la réalité à d’arides colonnes de chiffres.

J’ajouterais que cette culture, sans immuniser complètement contre le relativisme, nous protège contre lui. La fréquentation des grandes œuvres de l’esprit nous modère quand on veut crier au génie devant n’importe quelle niaiserie à la mode.

Elle permet aussi de donner accès aux sentiments humains les plus nobles et de les cultiver.

C’est une vérité malheureusement oubliée : plus une société s’engage dans la modernité, plus elle doit s’ancrer dans ses traditions fondamentales, sans quoi elle se jette dans le vide.

Landry

Nous n’avons pas à renier l’héritage précieux de la Révolution tranquille, qui a porté l’idéal d’une démocratisation de l’éducation, aussi valable en lui-même que nécessaire dans une société moderne.