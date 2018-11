Voici comment porter la veste d’aviateur aussi bien que Bella Hadid

Après les manteaux effet mouton et les «puffers», c’est au tour des vestes d’aviateur de faire leur arrivée dans notre garde-robe.

Il semblerait que la veste d’aviateur est la pièce tout indiquée pour affronter l'hiver avec style, si on se fie à la récente photo de la magnifique Bella Hadid dans les rues de New York.

La mannequin a opté pour une veste «crop top» pour apporter une touche de féminité à son look.

Par contre, il ne faut pas oublier que cette saison, la mode est aux vestes oversized! Il est donc conseillé d'opter pour un manteau un peu plus grand où il est possible de mettre plusieurs couches de vêtements en dessous. Après tout, la superposition est la tendance de l’heure!

Il existe aussi plusieurs couleurs de vestes. L’important, c’est d’agencer le reste de ses vêtements à celle que vous avez choisie. Les teintes neutres sont payantes, car elles sont faciles à agencer!

Pour maîtriser le style d'inspiration militaire avec succès, pourquoi ne pas y aller avec des pantalons cargo et peut-être même une chaîne? On complète le look avec des bottes militaires noires et le tour est joué!

Pour celles qui ont envie de donner une chance à la veste d’aviateur, voici où vous en procurer une.

109$ chez H&M

105$ à missguidedus.com

179$ chez La Baie

