Voici LA tendance jeans que vous voudrez toutes porter cette saison

Que ce soit les mom jeans, les skinny ou la version évasée, ces pantalons ont tous fait leur renommée durant les dernières années et sont définitivement là pour rester.

Même si une nouvelle tendance tente de tailler sa place au sommet des jeans les plus cool de la saison, pas de panique, puisqu’on ne jette surtout pas ces modèles aux oubliettes.

Cette saison, enlevez-vous de la tête que vos tenues seront sobres, puisqu’on opte pour une version bicolore du denim (ou deux types de matériaux comme le pantalon de Gigi Hadid) afin de donner plus de punch à nos looks.

Que ce soit une couleur devant et une plus foncée derrière pour créer un contraste, deux tons qui séparent les jeans en deux ou carrément deux nuances complètement différentes, tout est permis pour attirer les regards sur nos pantalons cet automne.

Pour recopier la tendance avec succès, voici quelques modèles qui pourraient vous tomber dans l’œil:

Jeans taille haute bicolore d'Urban Outfitters, 69$, urbanoutfitters.com

Jeans contrastés de Forever 21, 58$, forever21.com

Jeans deux tons de Zara, 80$, zara.com

Jeans taille haute coupés à la cheville de Buffalo, 70$, labaie.com

Jeans skinny deux tons de Missguided, 42$, missguidedus.com

Jeans droits deux couleurs d’ASOS, 38$, asos.com

