Brooke M. Henderson se ressaisit

Brooke M. Henderson s’est ressaisie lors de la deuxième ronde du tournoi CME GROUPE Tour, remettant une carte de 69 (-3) pour prendre le 25e rang provisoire de cet événement de la LPGA présenté à Naples, en Floride.

Henderson, qui avait eu besoin de 73 coups pour compléter le parcours jeudi, a entamé sa journée de vendredi avec trois oiselets lors de ses six premiers trous. Elle a ensuite ajouté deux autres oiselets entrecoupés de deux bogueys.

La Canadienne montre ainsi un rendement de 142 (-2) qu’elle partage avec trois autres concurrentes.

Le top 5 du classement est monopolisé par des Américaines. C’est Lexi Thompson (67) qui domine avec un cumulatif de 132 (-12), Elle est poursuivie par Brittany Lincicome (71) et Amy Olson (72), à 135 (-9), et par Marina Alex (67) et Nelly Korda (67), à 136 (-8).

PGA : Charles Howell III conserve la tête

Charles Howell III a quant à lui maintenu sa place en tête du classement provisoire de la Classique RSM, à Sea Island, en Géorgie, après avoir conclu la deuxième ronde avec un pointage de 64 (-6).

Avec un cumulatif de 128 (-14), l’Américain possède maintenant trois coups d’avance sur ses plus proches poursuivants, Jason Gore et Cameron Champ. Ces derniers ont grimpé de cinq échelons en jouant 63 (-7) à leur deuxième sortie.

Nick Watney a connu une excellente ronde de 62 (-8), ce qui lui a permis de gagner 41 places et d’accéder au quatrième rang. Le Canadien David Hearn a également réalisé un bond intéressant en passant de la 29 à la cinquième place grâce à une carte de 66 (-6). Il accuse six coups de retard sur le meneur.

Parmi les autres Canadiens, Corey Conners a conclu la journée au 10e rang, trois coups sous la normale. Roger Sloan et Ben Silverman pointent quant à eux au 65e rang à égalité avec 12 autres golfeurs.

Adam Svensson et Mackenzie Hughes n’ont pas fait la coupure.