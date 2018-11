Cannabis récréatif: deux premiers magasins autorisés dès mardi sur la côte est américaine

NEW YORK | On pouvait déjà acheter de la marijuana récréative dans le Colorado ou en Californie: à compter de mardi, deux magasins de la côte est des États-Unis, dans la région de Boston, pourront également vendre de quoi se rouler un joint à toute personne de 21 ans ou plus.

La décision a été annoncée vendredi par la Commission de contrôle du cannabis du Massachusetts: elle a donné l’autorisation à deux premiers dispensaires, déjà autorisés à vendre de la marijuana à des fins médicales, à étendre leurs ventes aux adultes à des fins récréatives.

Ce feu vert aux deux établissements «représente une avancée majeure pour les électeurs qui avaient approuvé l’usage du cannabis pour adultes», a indiqué le président de la commission, Steven Hoffman, cité dans un communiqué.

Le Massachusetts avait approuvé par référendum, en novembre 2016, la légalisation de la marijuana récréative. Mais la légalisation de cette drogue douce était restée virtuelle en attendant les décrets d’application et les premières autorisations, pour une distribution qui sera très encadrée.

Pour obtenir leur licence, les deux établissements «ont subi un examen en profondeur, passé avec succès de multiples inspections, et vu leurs produits testés, pour garantir la santé et la sécurité du public, alors que démarre cette nouvelle industrie», a précisé M. Hoffman.

Il a invité tous ceux qui voudraient profiter des nouveaux magasins à «se familiariser avec la loi» et à prendre la mesure des «responsabilités des consommateurs».

Le premier dispensaire autorisé, Cultivate, est à Leicester, à environ 80 km à l’ouest de Boston, l’autre, NETA, se situe à Northampton, un peu plus à l’ouest de cet EÉtat de Nouvelle Angleterre.

Interrogée vendredi par téléphone, une employée de NETA a confirmé que le magasin ouvrirait ses portes aux personnes de 21 ans et plus dès mardi 08 heures du matin.

«Il y aura probablement beaucoup de monde. Je recommanderais d’attendre après Thanksgiving (le 22 novembre) pour venir», a-t-elle ajouté.

D’après son site internet, le second dispensaire, Cultivate ouvre le mardi à 10 heures.

Si la marijuana récréative a été théoriquement légalisée dans 10 États américains et dans la capitale Washington, ces deux magasins du Massachusetts seront les premiers à vendre légalement du cannabis à usage récréatif sur la côte est des États-Unis.

Le secteur craint néanmoins un retour de bâton: l’administration Trump est revenu en janvier sur le principe selon lequel l’État fédéral ne contestait pas les votes locaux favorables à l’usage récréatif. Les procureurs fédéraux peuvent désormais agir comme ils l’entendent.

Le Canada est devenu en octobre le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif.