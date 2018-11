Daphnée Gélinas : de remplaçante à joueuse par excellence

MONTRÉAL – La Québécoise Daphnée Gélinas a vu sa persévérance être récompensée, le week-end dernier, quand elle a été nommée joueuse par excellence de l’équipe nationale féminine par Baseball Canada.

Ses performances à la Coupe du monde de baseball féminin, au mois d’août en Floride, lui ont notamment permis d’obtenir cet honneur individuel prestigieux. Elle s’était alors distinguée lors de la finale pour la médaille de bronze dans une victoire de 8-5 face aux États-Unis en frappant un circuit de trois points avant de réussir un coup sûr opportun en prolongation.

«Je suis toujours un peu la joueuse d’utilité et avant la Coupe du monde, l’entraîneur avait été honnête avec moi en me disant de ne pas m’attendre à jouer beaucoup, a raconté Gélinas, parlant néanmoins d’une relation saine avec l’entraîneur-chef André Lachance. C’était peut-être une manière pour lui de me motiver. Chose certaine, après ça, je voulais encore plus lui prouver que j’avais ma place.»

«Je lui avais dit qu’elle ne commencerait pas le tournoi sur le terrain, a corroboré Lachance. Elle n’avait pas connu ses meilleurs moments au Championnat canadien, là où on finalise la sélection des joueuses. C’était à elle de saisir sa chance lorsqu’on allait l’utiliser et c’est ce qu’elle a fait. Le crédit lui revient.»

Continuer d’y croire

Comme entraîneur, Lachance ne pourrait être plus fière du parcours de la jeune fille originaire de Repentigny qui, à 22 ans, pourrait jouer pendant encore plusieurs années.

«Daphnée, c’est un exemple de persévérance et d’acharnement, a-t-il décrit, à propos de la joueuse qui évolue surtout au deuxième but et à l’arrêt-court. Ça n’a pas toujours été facile, elle a souvent été parmi les dernières joueuses retranchées. Ç’avait été le cas avant les Jeux panaméricains en 2015, à Toronto.»

«Je suis fier de voir qu’elle n’a jamais lâché, a poursuivi Lachance. Elle a continué d’y croire. Il y en a plusieurs qui auraient abandonné à sa place. Et en obtenant ce titre-là de joueuse par excellence, elle devient maintenant un modèle pour d’autres, chez ses coéquipières actuelles, mais aussi pour les plus jeunes.»

Un impact supplémentaire

Grandement impliquée dans le développement du baseball féminin au Québec, Gélinas reconnaît que sa plus récente reconnaissance pourrait lui permettre d’influencer encore davantage la relève à travers différents camps de perfectionnement.

«En général, les jeunes filles ont déjà une très bonne écoute, mais oui, ça pourrait avoir un impact de plus, a-t-elle convenu. Dans le passé, j’avais déjà été nommée à quelques reprises la joueuse de l’année au Québec, mais là, de l’avoir au niveau national, c’est énorme. J’espère évidemment que ça incitera quelques jeunes filles à suivre mes traces. On a toujours besoin de nouvelles joueuses.»

Baseball québécois : le temps des moissons

MONTRÉAL - Au terme d’un été bien rempli, le mois de novembre représente le temps de l’année où les gens impliqués dans le monde du baseball récoltent ce qu’ils ont semé dans le cadre des galas tenus par Baseball Canada et par Baseball Québec.

En plus de la Québécoise Daphnée Gélinas, qui s’est vu remettre le titre de joueuse par excellence de l’équipe nationale féminine, Baseball Canada a également honoré Guillaume Smith-Desbiens à titre d’arbitre de l’année au pays.

Si Baseball Québec profite du présent week-end, au Château Mont-Saint-Anne, pour couronner les meilleurs joueurs au niveau provincial, des catégories «Rallye Cap» à midget, la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) a pour sa part déjà tenu son gala des champions.

Sans surprise, Louis-Philippe Pelletier, des Orioles de Montréal, a été élu le joueur le plus utile à son équipe dans la LBJÉQ, obtenant également les prix de champion frappeur et de joueur offensif de l’année. Le voltigeur a battu le record du circuit avec une extraordinaire moyenne au bâton de ,515 au cours de la récente saison, laquelle s’est conclue avec le championnat des séries pour les Orioles.

Le trophée Russell Martin à... Raphaël Pelletier

Parmi les autres récompenses offertes par la LBJÉQ, le jeune receveur Raphaël Pelletier, membre de l’Académie de Baseball du Canada, a été reconnu comme le joueur le plus prometteur au Québec, obtenant ainsi le trophée Russell Martin.

Xavier Leduc, des Ducs de Longueuil, a été nommé le lanceur de l’année. Marc-André Ronda, des Orioles, a pour sa part obtenu le titre d’entraîneur-chef par excellence.

Les prix

Joueuse la plus utile avec l’équipe nationale féminine (Baseball Canada)

Daphnée Gélinas

Joueur le plus utile à son équipe (LBJÉQ)

Louis-Philippe Pelletier – Orioles de Montréal

Lanceur de l’année (LBJÉQ)

Xavier Leduc – Ducs de Longueuil

Trophée Russell Martin (meilleur espoir – LBJÉQ)

Raphaël Pelletier – ABC

Arbitre de l’année (Baseball Canada)

Guillaume Smith-Desbiens