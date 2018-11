Des commerces profitent de la grève de la SAQ

Comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, des épiceries et des dépanneurs profiteront des trois jours de grève des employés de la SAQ pour faire de bonnes affaires, augmentant leur vente d’alcool parfois au-delà de 15%.

La nouvelle grève qui frappe les succursales de la SAQ est loin d’être une mauvaise nouvelle pour les commerçants qui vendent du «vin d’épicerie».

«On l’a vu les dernières fois, c’est une augmentation de 15% des ventes dans le vin», affirme sans détour François Poulin, directeur du IGA Marché Poulin de Québec.

Dans un supermarché Métro de Québec, voisin d’une succursale SAQ, les ventes de vins bondissent aussi lors des moyens de pression. «Lors de la grève surprise, quand ils sont sortis à 16h, j’ai fait 4000$ de vente dans la soirée alors que j’en fais habituellement 2000$ sur une journée complète», nous raconte le directeur de la succursale.

Le son de cloche est le même dans les dépanneurs. «On a boosté nos commandes de vin cette semaine pour être prêt et avoir de l’inventaire», explique Samuel Parent de l’Accomodation Chalou de Beauport.

Appel à la découverte

Les portes closes de la SAQ deviennent également une belle opportunité pour les clients de découvrir de nouveaux produits rappellent des détaillants, notamment de de la bière.

Le Monde des Bières invite les gens à découvrir ses produits de microbrasserie, mais aussi ses vins québécois, toujours en inventaire «pour les irréductibles du raisin».

«On va ajuster l’horaire de nos employés pour pouvoir bien répondre aux clients. On veut et il faut les accompagner quand ils connaissent le vin et ils viennent nous voir pour de la bière. C’est une belle occasion pour nous», souligne David Chamberland, gérant de la succursale Marie-de-l’Incarnation, qui remarque une hausse d’achalandage avec la grève. «Un 15% c’est réaliste pour en fin de semaine.»

Les agences SAQ prises d’assaut

Au total, 359 des 404 succursales de la SAQ seront en grève jusqu’à lundi matin. Les 45 autres succursales, dont cinq dans la grande région de Québec, sont opérées par des cadres de la Société d'État.

Cette situation est aussi profitable pour les agences SAQ installées dans des commerces de petites municipalités. Sur l’île d’Orléans par exemple, le dépanneur Charouk recevait des clients de Québec qui ont bravé la tempête pour venir acheter du vin.

«Des gens sont venus de Charlesbourg. Ils avaient été un peu partout et c’était fermé», raconte le propriétaire Jean-Jacques Danty.

«Disons que pour nous ce n’est pas une mauvaise nouvelle, on ne s’en plaint pas.»

Le commerçant a notamment prévu ses commandes en conséquence, sachant que la grève se préparait. «On y va selon nos moyens, je n’ai pas acheté pour 30 000$ de plus en prévision de la grève, mais on s’ajuste pour être prêt à la demande», indique M. Danty, qui envisage une hausse de son achalandage au-delà de 15%.