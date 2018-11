Drake Batherson n’a pas perdu de temps

Ce printemps, Drake Batherson tentait d’aider l’Armada de Blainville-Boisbriand à décrocher son billet pour la Coupe Memorial. À peine six mois plus tard, l’Américain a inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey.

Batherson a en effet inscrit le filet de la victoire pour aider les Sénateurs d’Ottawa à disposer des Red Wings de Detroit au compte de 2-1, jeudi soir.

«On n’aurait pas pu imaginer un meilleur scénario, a avancé Batherson après la rencontre, selon le site web officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«De connaître une soirée comme celle-là, en marquant un but à mon premier match dans la Ligue nationale, c’est une chose à laquelle j’ai rêvé depuis que j’étais tout petit. J’avais toute ma famille ici. Mes amis à la maison regardaient le match aussi, alors c’est une soirée spéciale que je n’oublierai jamais.»

Blanc de mémoire

Batherson avoue d’emblée que l’émotion a pris le dessus après avoir marqué et qu’il ne se souvient pas des célébrations et des instants qui ont suivi sa réussite. Il se rappelle toutefois parfaitement de la séquence qui lui a permis de marquer.

«[Matt Duchene] m’a dit qu’il allait gagner [la mise au jeu] entre ses jambes probablement, a expliqué Batherson. Il m’a dit de venir l’appuyer. J’ai vu une ligne de tir et j’ai décidé de tenter le coup, et heureusement, c’est entré dans le filet.»

Batherson n’est pas le seul joueur de l’organisation à avoir marqué à ses débuts cette saison. Le défenseur des Sénateurs Maxime Lajoie y est également parvenu lors du tout premier duel de la campagne, le 4 octobre.

«C’est un moment spécial pour lui, a commenté le gardien Craig Anderson, qui a réalisé 34 arrêts, dont deux sur des tirs de pénalité. Nous sommes tous excités pour lui. Il s’en souviendra pour le reste de sa vie.»