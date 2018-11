Épisode 5 de Riverdale: Archie tente de se sauver de prison et ça ne se passe vraiment pas comme on le pense

The Great Escape, l’épisode 5 de la saison 3 de Riverdale nous démontre que «Gryphons and Gargoyles» est en fait beaucoup plus qu’un jeu et ça fait peur.

L’épisode «flashback» de la semaine dernière dans lequel on a pu voir les parents des personnages au secondaire, ainsi que leur expérience avec le terrible jeu, nous en a appris beaucoup.

On retient surtout le fait que ce jeu a tué le directeur de Riverdale High, Featherhead, il y a 25 ans, puis Ben et Milton plus récemment.

Mais là, l’épisode 5 nous révèle une toute nouvelle facette du jeu. Tenez-vous bien, le jeu contrôle la VRAIE VIE!

Tout l’épisode tourne autour du plan pour aider Archie à se sauver de la prison. Sa tentative au début de l’épisode ne fonctionne pas et Warden Norton, le gardien de la prison, décide de le punir.

Enfermé, attaché à son lit et même brûlé avec une barre de fer chaude, Archie ne peut pas parler à ses proches.

Parlant de sa brûlure, elle est identique à l’un des symboles associés au Gargoyle King...

Puisqu’elle n’a pas de nouvelles de son Archie, Veronica décide de prendre les choses en main et d’aller le voir. Elle découvre par le fait même que Warden Norton utilise Archie pour combattre dans des matchs de boxe illégaux.

Pendant ce temps, c’est évident que le jeu affecte énormément Jughead, malgré le fait qu'il connaissait les dangers associés à G & G.

Il se proclame «Game Master» et organise des parties contre le gré de Betty. Il fait ça avec certains Serpents; Cheryl, Toni, Sweetpea et Fangs.

Veronica demande donc l’aide de Josie, Betty, Reggie et Kevin pour infiltrer le prochain match de boxe de la prison et créer une diversion pendant qu’Archie se sauve en utilisant un conduit d’eau.

Juste avant le combat, Joaquim trahit Archie. Il l’embrasse, puis le poignarde. On comprend plus tard qu’il a fait un pacte avec Warden Norton, il devait désavantager Archie juste avant qu’il se batte en échange de sa liberté. Oh la la Joaquim, on t'aimait!

Mais ce n’est pas le seul punch juste avant ce fameux combat! L’adversaire d’Archie n'est nul autre que Mag Dog, son ancien partenaire de cellule qu’on croyait mort.

Bref, la partie de «Gryphons & Gargoyles» se déroule en même temps que la tentative d'évasion et on comprend bien vite que le jeu est directement lié aux événements réels. Quand ceux qui jouent réussissent une étape, Archie, Veronica et sa bande réussissent aussi.

À la toute fin, quand Archie réussit finalement son plan d’évasion (YAY!), on voit Warden Norton seul dans son bureau. Il a deux cartes dans les mains.

Une carte qui indique un personnage dans le jeu, le «Red Paladin›, qui représente Archie, et une carte d’action qui indique qu’il doit tuer le «Red Paladin».

Puisqu’il n’a pas accompli sa tâche dans le jeu, Warden Norton décide de boire un liquide bleu, de la cyanide, et il meurt.

Ça explique bien des choses! Le jeu est TRÈS réel et il a des conséquences dans la vraie vie! Ceux qui n’arrivent pas à remplir les attentes doivent donc décider de mourir ou de subir les conséquences face au Gargoyle King. #OMG!

Autre fait TRÈS important, Warden Norton mentionne que s'il devait se cacher quelque part, il irait dans les mines près de Shadow Lake.

Bon, on ne sait pas trop exactement où est Shadow Lake, mais les mines, ça nous fait dangereusement penser à celles dans Sabrina! Les mines où Harvey et toute sa famille travaillent et où le Dark Lord se cache...

Ça enrichit notre théorie qui veut que le Gargoyle King de Riverdale et le Dark Lord de Sabrina soient le même personnage et qu’un épisode mélangeant les deux séries arrive!

On a TROP hâte au prochain épisode qui s'appelle Manhunter ou Le chasseur d'homme. Intrigant!

