Kim Kardashian accusée d'amincir sa fille de 5 ans sur une photo

Les aptitudes de mère de Kim Kardashian sont constamment scrutées à la loupe par les internautes et cette fois, c’est un compte Instagram qui critique la star de télé-réalité.

Dans une publication partagée par le compte dédié aux nouvelles de star, on compare deux photos de Kim K. entourée de ses enfants, North et Saint, lors d’une rencontre avec des éléphants. L’une aurait été modifiée et l’autre (en couleurs), non. Le compte accuse Kim Kardashian d’avoir délibérément aminci sa fille sur la photo.

Les modifications sont subtiles, mais dans la vidéo qui est dévoilée si on glisse la photo vers la gauche, on peut voir que le ventre de North a été affiné et que son visage a été rapetissé.

Une source proche des Kardashian aurait toutefois révélé au Daily Mail que la photo modifiée viendrait d’un compte Instagram d'un fan, et que Kim ne serait pas responsable des retouches. Elle l’aurait simplement repartagée.

La principale intéressée n’a pas émis de commentaires à propos des critiques lancées vers elle.