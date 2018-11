La neige et les Rangers fouettent Anthony Beauvillier

Un peu de neige et un match contre les Rangers de New York. C’est tout ce qu’il fallait pour que l’attaquant des Islanders Anthony Beauvillier débloque.

N’ayant inscrit qu’un seul but en 16 rencontres avant le duel new-yorkais de jeudi, le Québécois de 21 ans a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en plus d’obtenir une mention d’aide dans une victoire de 7-5.

«Ça fait du bien! J’étais gonflé à bloc avant la rencontre puisqu’il neigeait dehors, qu’on se sentait comme à Noël et que nous affrontions les Rangers, a rigolé Beauvillier, selon des propos rapportés par le site web officiel de la LNH. C’est bien d’avoir gagné.»

«En commençant la rencontre, j’essayais simplement d’avoir du plaisir et de compétitionner tout en gardant mon identité. Évidemment, c’est un grand soulagement.»

Un nouveau trio

Comme tout joueur de hockey qui se respecte, l’ancien des Cataractes de Shawinigan a donné beaucoup de crédit à ses coéquipiers pour cette performance. Il disputait alors une première rencontre avec Valtteri Filppula et Leo Komarov.

«Filppula et Komarov ont joué de gros matchs, a dit Beauvillier. La rondelle venait de la gauche et de la droite, j’ai eu de bonnes chances et nous avons fait preuve d’opportunisme.»

Beauvillier, Filppula (trois aides) et Komarov (un but, une aide) ont totalisé neuf points dans le match.

Une question de temps

Dirigeant Beauvillier pour une première saison, l’entraîneur-chef des Islanders Barry Trotz a déclaré à de nombreuses reprises qu’il croyait en lui et qu’il allait être patient. Sa patience a finalement été récompensée.

«Il a été dur avec lui-même, je crois, en se demandant ce qui se passait et s’il allait marquer à nouveau, a analysé Trotz. Je crois qu’il était dans le bon état d’esprit au cours des derniers jours et il a eu la chance de jouer avec [Filppula] et [Komarov]. Il a été bon. Il a patiné, ce soir.»

Si Beauvillier est heureux de mettre derrière lui son mauvais début de campagne, sa disette n’avait pas soulevé les passions, et la raison est simple : les Islanders montrent un excellent dossier de 10-6-2, bon pour le deuxième rang de la section Métropolitaine.