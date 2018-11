La Ville Québec prépare une déclaration environnementale

La Ville de Québec rendra bientôt publique une déclaration politique dans laquelle elle détaillera et chiffrera précisément ses engagements en matière environnementale.

«Ça va être non seulement une déclaration politique, mais une synthèse de nos plans et de ce qu’on prévoit faire dans les prochaines années pour améliorer l’environnement», a soutenu Régis Labeaume, hier après-midi, lors d’un impromptu de presse, en marge d’une réunion de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Selon lui, la déclaration va permettre de préciser «tout ce qu’on fait, où on veut s’en aller et combien ça va prendre de temps. Puis, généralement, c’est chiffré».

Le maire de Québec prenait la parole à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy quelques minutes après l’intervention de plusieurs militants écologistes – dont la députée solidaire Catherine Dorion - qui ont appelé les élus de la CMQ à signer une Déclaration d’urgence climatique.

M. Labeaume, qui préside la CMQ, s’est dit en phase avec les arguments des groupes de défense de l’environnement. «On n’utilisera pas leur langage nécessairement, mais on va faire une déclaration très claire, probablement après les fêtes (...) Ça ne sert à rien de nier le problème qu’on vit très concrètement dans les Villes», a-t-il mentionné en s’inquiétant des nombreux épisodes de pluie en plein hiver.