Laurent Dubreuil brise la glace avec une cinquième place

(Sportcom) – À sa première Coupe du monde de la saison, le patineur de vitesse sur longue piste Laurent Dubreuil a conclu en cinquième place, à égalité avec l’Allemand Nico Ihle, du 500 m groupe A disputé à Obihiro, au Japon, vendredi.

Le Lévisien a enregistré un chrono de 35,049 s et a accusé un retard de 0,31 s sur le médaillé d’or, le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen (34,732 s). Le Russe Pavel Kulizhnikov (+0,04 s) a mis la main sur l’argent et le Japonais Tatsuya Shinhama (+0,13 s) a complété le podium.

«Ma course était bonne. C'est satisfaisant de commencer la saison avec ce rang, ça indique que je vais être un prétendant aux médailles tout au long de l’année. Ce n'était pas une course parfaite. J'étais un peu tendu et peut-être un peu haut. C’est probable que j'étais un peu trop excité d'enfin commencer la saison! J'ai déjà hâte d'essayer d'améliorer mon résultat demain», a fait savoir l’athlète de 26 ans.

Également en action à cette épreuve, Christopher Fiola pointe pour sa part au 18e rang, tout juste devant son compatriote David La Rue, 19e.

«Je ne peux pas dire que je suis satisfait du résultat et de l’exécution. J’aurais aimé faire un départ plus rapide et avoir plus de fréquence, mais la glace est brisée et je sais quoi faire pour les prochaines courses», a dit Fiola, auteur d’un temps de 35,692 s.

En raison de son classement, le Montréalais sera sur la ligne de départ du second 500 m, mais dans le groupe B samedi. «Je tenterai de me hisser au sommet afin de prouver que j’ai ma place dans le groupe A. La clé de mon succès sera d’obtenir un bon départ et de rester bas tout au long de la course», a-t-il conclu.

À la poursuite par équipe, Antoine Gélinas-Beaulieu (Sherbrooke), David La Rue (Saint-Lambert), Ted-Jan Bloemen (Calgary) et Jordan Belchos (Toronto) ont pris le cinquième rang avec un temps de 3 min 44,230 s. Ils ont fini à 2,97 s des concurrents les plus rapides, les Russes (3 min 41,260 s). Les Pays-Bas (+0,88 s) et la Norvège (+1,51 s) ont suivi dans l’ordre.