Une cinquantaine d’établissements secondaires, dont plusieurs accueillent une forte proportion d’élèves en difficulté, ont réussi cette année à améliorer leur classement dans le Palmarès des écoles du Journal, dominé de nouveau par des établissements privés et à vocation particulière.

«La progression d’une école est plus importante que le classement lui-même», affirme Peter Cowley, auteur de ce classement réalisé par l’Institut Fraser.

Photo courtoisie, Institut Fraser Peter Cowley

Le Palmarès des écoles secondaires est basé en grande partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaire.

Les écoles qui sélectionnent leurs élèves trônent généralement en tête de ce classement, comme c’est le cas pour plusieurs établissements privés et établissements publics offrant le programme d’éducation internationale.

Or, les 52 écoles qui ont gravi les échelons au cours des dernières années prouvent qu’il est possible de s’améliorer, quelles que soient les caractéristiques des élèves, souligne M. Cowley.

Pierre-Dupuy et Jeanne-Mance

«Plusieurs écoles se sont améliorées de façon significative alors qu’elles accueillent une forte proportion d’élèves en difficulté. C’est vraiment remarquable», affirme-t-il.

Les écoles secondaires Jeanne-Mance et Pierre-Dupuy, à Montréal, font partie des écoles qui ont réussi ce tour de force : ces établissements sont en forte progression depuis cinq ans, alors qu’ils accueillent respectivement 51 % et 61 % d’élèves en difficulté.

Gaspésie

C’est toutefois l’école secondaire de Paspébiac, en Gaspésie, qui a connu la plus forte amélioration, étant passée du 315e rang provincial en 2013 au 83e en 2017, ce qui la place parmi les 15 meilleures écoles publiques québécoises, alors qu’aucun élève n’y est sélectionné.

«Ces écoles semblent avoir mis en place des mesures qui fonctionnent et qui pourraient en inspirer d’autres», indique Peter Cowley.

Encore une fois cette année, le Palmarès comprend deux classements permettant de faire la distinction entre les écoles publiques et privées.

Trois écoles récoltent la note parfaite de 10 : deux collèges privés, Jean-de-Brébeuf et Jean-Eudes à Montréal, et l’école publique d’éducation internationale de McMasterville (voir la liste plus bas).

Par ailleurs, dans chaque région, certaines écoles se démarquent des autres, comme le révèle le classement régional.

Troubles d’apprentissage

L’Institut Fraser reconnaît que ce classement ne tient pas compte des facteurs qui peuvent influencer la performance académique des élèves, comme les troubles d’apprentissage.

Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) sont d’ailleurs en augmentation, leur proportion étant maintenant de 26,1 %.

Ces élèves sont répartis de façon inégale dans les écoles québécoises, puisqu’ils représentent 1 % de la clientèle dans certains établissements, alors que d’autres en comptent 75 %.

C’est pourquoi il faut avant tout comparer une école par rapport à elle-même et poser plus de questions afin de comprendre ce qui explique les résultats présentés dans ce classement, précise Peter Cowley.

Les 5 écoles qui se sont le plus améliorées au Québec

Paspébiac, Paspébiac

Saint-Stanislas, Saint-Jérôme

Jeanne-Mance, Montréal

Pierre-Dupuy, Montréal

Royal Vale, Montréal

Les écoles secondaires québécoises en chiffres

452 écoles au total dans le Palmarès

324 publiques

128 privées

Moyenne de 776 élèves par école

Comment sont classées les écoles?

Le Palmarès des écoles du Journal classe les établissements en fonction d’une «cote globale» (la note variant entre 0,0 et 10,0 apparaissant dans les tableaux ci-contre), une mesure élaborée par l’Institut Fraser. Cette mesure se base notamment sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaire, sur l’écart entre les garçons et les filles et sur la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire.

4 faits saillants à retenir

1. Moins d’élèves en retard

Le taux d’élèves considérés «en retard» dans les écoles secondaires québécoises est à la baisse, étant passé de 27,9 % en 2013 à 24,6 % en 2017. Il s’agit des élèves de quatrième secondaire qui ne termineront probablement pas leurs études secondaires dans le délai habituel de deux ans à cause d’un retard dans leur parcours scolaire. Il s’agit d’un indicateur «important et fiable» qui permet de conclure que la situation progresse dans la bonne direction, affirme Peter Cowley, de l’Institut Fraser.

2. Baisse des résultats en mathématiques

Les résultats des élèves aux examens ministériels de mathématiques sont en baisse comparés à l’année précédente. La moyenne est passée de 75,4 % en 2016, par comparaison à 67,6 % en 2017. Or cette année-là, le niveau de difficulté de l’épreuve avait été jugé plus élevé qu’à l’habitude, à un point tel que des enseignants avaient demandé au ministère de l’Éducation de remédier à la situation.

3. L’écart demeure entre les garçons et les filles

Sans surprise, les filles réussissent mieux, encore une fois cette année, aux examens ministériels de fin d’année que les garçons. En mathématiques, l’écart est de 3,4 % alors qu’en langue d’enseignement, il est de 4,5 %. Cette réalité est toutefois semblable dans plusieurs autres provinces canadiennes, fait remarquer Peter Cowley de l’Institut Fraser. «La grande question est de savoir si les écoles en font assez pour faire réussir les garçons», lance-t-il.

4. Encore plus d’élèves en difficulté

Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) sont encore plus nombreux que l’an dernier, leur proportion au secondaire étant passée de 24,7 % l’an dernier à 26,1 % cette année. Il s’agit d’une tendance qui se maintient depuis plusieurs années.