Les Capitals sont amochés

Les Capitals de Washington auront fort à faire s’ils veulent vaincre l’Avalanche du Colorado, vendredi à Denver, puisque les attaquants Evgeny Kuznetsov et T.J. Oshie ainsi que le gardien Braden Holtby manqueront à l’appel en raison de blessures au bas du corps.

Kuznetsov et Oshie se sont blessés lors de la rencontre de mercredi contre les Jets, à Winnipeg. Holtby a quant à lui été laissé de côté tardivement avant cette partie.

Avec une récolte de six buts et 21 points en 18 duels, Kuznetsov trônait au sommet des pointeurs des Capitals, avant le match de vendredi. Oshie a pour sa part inscrit neuf buts et totalisé 14 points.

Holtby montre quant à lui une fiche de 5-5-2, une moyenne de buts alloués de 3,24 et un taux d’efficacité de ,900 en 13 matchs.

L’état des trois joueurs doit être réévalué quotidiennement, si bien qu’ils pourraient rater le match contre le Canadien de Montréal, lundi.