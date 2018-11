Leurs chroniques lui font signer le Pacte

Après avoir lu les chroniques des novices Marie-Pier Gosselin intitulée Un pacte avec le diable, et Maude Carmel À ceux qui refusent de signer le Pacte, le chroniqueur au Journal et professeur à l’Université de Montréal Pierre Martin a signé l’implication environnementale de Dominic Champagne, alors qu’il affirme ne pas répondre habituellement à de telles initiatives.

«Je suis plutôt sceptique face aux pétitions, et à ce genre de choses-là. Pas du genre à signer des déclarations communes, etc. Mais si ça peut vous donner l’ultime commentaire sur votre texte, c’est qu’après avoir lu le texte de Maude et le vôtre, je suis allé signer le Pacte», a affirmé Pierre Martin à Marie-Pier pendant l'enregistrement.

Écoutez les propos de Pierre Martin à ce sujet lors du tête-à-tête à QUB radio

Dans le cadre de la cinquième semaine de compétition de l’émission Les Novices, les six participants ont fait la rencontre du professeur et chroniqueur Pierre Martin, qui se prête au jeu du mentorat.

Les candidats ont comme mission d’écrire sur la thématique «politique internationale» et deux contraintes bien particulières leur ont été imposées par le mentor.

Découvrez lesquelles

