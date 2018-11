Marina Orsini se fait couper

Dure journée pour Marina Orsini. Les deux émissions qu’elle anime à Radio-Canada, Deuxième chance et Marina, passent au tordeur.

Le rideau tombera sur Deuxième chance au mois de mars, après sa troisième saison, qui débutera en janvier. Elle pilote cette adaptation du format britannique The Gift depuis 2016 avec Patrick Lagacé.

Dans une note interne, la grande patronne des programmes, Dominique Chaloult, attribue cette décision aux « orientations stratégiques de Radio-Canada, qui impliquent un redéploiement des ressources lié au virage numérique ». La manière dont l’auditoire consomme la télévision a changé au cours des dernières années. Et c’est pour être « au diapason » des nouvelles habitudes d’écoute du public que Radio-Canada se tourne de plus en plus du côté du numérique.