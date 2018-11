Ce spa vous offre désormais de passer la nuit dans des «pods» et des mini-maisons

Le temps froid vous donne envie de passer les six prochains mois réfugié dans votre bain? On a une idée plus réaliste et encore plus instagrammable: allez passer une nuit dans une mini-maison au spa Natur’eau de Lanaudière et vivez un séjour de pure relaxation en forêt!

Natur’eau Chalets & Spa est un spa nordique situé à Mandeville, à environ 2 h de route de Montréal. Il offre, depuis peu, quatre nouveaux hébergements petit format: deux «pods» (des refuges de bois au toit arrondi) et deux mini-maisons très cute et tout équipées.

Facebook / Natur'Eau - Spa & Chalets

Les deux types de maisonnettes comprennent une chambre, une cuisine et une salle de bain, mais les pods sont plus petits et plus rustiques.

Facebook / Spa Natur'eau

Le prix pour une nuit dans un pod est de 99,90$ la semaine et 160$ la fin de semaine, en occupation double. Pour les mini-maisons, les tarifs sont respectivement de 119$ et 187,50$ pour deux personnes.

Ces montants n’incluent pas l’accès au spa, mais un rabais vous sera proposé si vous logez sur place.

Les mini-hébergements du spa Natur’eau s’ajoutent aux deux chalets qui étaient déjà offerts sur le site.

Quant au spa nordique lui-même, vous y trouverez les grands classiques: bains chauds extérieurs, bains froids, cascade, saunas et bain turc, ainsi qu’une yourte de relaxation, une salle d’aromathérapie et un bistro.

