Patinoire Bardy: la Ville de Québec trouve une solution temporaire

Le jeune Nathan D’Amours aura sa patinoire pour jouer cet hiver. En moins de 24 heures, la Ville de Québec a trouvé une solution pour aménager une patinoire extérieure temporaire au parc Bardy.

Le maire de Québec avait d’abord donné de l’espoir au jeune Nathan, qui avait contacté Le Journal pour dénoncer la fermeture de sa patinoire de quartier. La surface glacée devait être fermée pour tout l’hiver pendant le chantier de construction du centre communautaire.

La conseillère Geneviève Hamelin a finalement confirmé vers 17h30 vendredi que le dossier était réglé. «Évidemment que je suis content ! Merci», a répondu le garçon de onze ans qui songeait à aller à la séance du conseil de lundi.

Régis Labeaume avait plus tôt voulu calmer le jeu et en assurant que des solutions étaient à l’étude. « On respire tous par le nez. Geneviève [Hamelin] est là-dessus. Le problème, c’est qu’il y a un chantier là-bas. On est en train de construire le centre [au parc] Bardy, justement pour les jeunes et les familles de là-bas. Ils ont besoin du terrain. Geneviève regarde tout ça. On va regarder s’il n’est pas possible de l’avoir pareil », a indiqué le maire, appuyant les démarches de sa conseillère.

Le maire a soutenu que c’est l’administration qui a pris la décision et que les élus n’en avaient pas été avisés. Nathan D’Amours et son père Alex déploraient que la seule alternative se trouvait à 30 minutes de marche.