Pierres tombales ensevelies: un travail de déneigement qui choque

SAINT-AMBROISE | La neige du stationnement de la Résidence funéraire Saint-Ambroise a été littéralement poussée sur des pierres tombales, à la suite des premières bordées de neige. Des citoyens de la petite municipalité de Saint-Ambroise sont indignés. Ils craignent que des bris aient été causés sur des épitaphes.

Situé en face de l’église de l’endroit, ce cimetière a été ouvert il y a une centaine d’années. Il est doté d’une cinquantaine de pierres tombales. Le vice-président de la Paroisse Saint-Charles-Borromée et ancien maire de la petite municipalité, Marcel Claveau considère que la neige n’avait pas à se retrouver sur le terrain du cimetière. « Il s’agit d’une propriété privée. Des gens nous ont contactés pour dénoncer la situation », dit-il. Il a fait des représentations aux autorités concernées.

À la localité, le directeur des travaux publics et inspecteur municipal, Daniel Giguère précise qu’un propriétaire n’a pas le droit de déposer sa neige sur les terrains d’un autre particulier, selon la réglementation qui prévaut. « Nous disposons d’un site de dépôt des neiges usées et les gens peuvent l’utiliser. Dans le cas présent, aucune demande ne nous a été formulée en date d’aujourd’hui (vendredi) », mentionne M. Giguère.

« Ce n’est pas très éthique », reconnaît Alain Girard, directeur général de l’Alliance funéraire du Royaume, qui assure la gestion de la Résidence funéraire Saint-Ambroise.

Il affirme que le fait d’avoir envoyé de la neige à travers les pierres tombales est une pure erreur de parcours et promet remédier à la situation. « Nous avons eu une mésentente avec notre entrepreneur en déneigement. Je lui avais demandé de la souffler le long du cimetière et non dans le cimetière », ajoute-t-il.

Dans le passé, la neige était déposée dans une coulée située juste à côté du salon funéraire. « Nous avons eu un conflit avec le propriétaire de ce terrain et nous tentons de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus », garantit M. Girard.