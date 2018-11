«Plus avantageux» d’étudier d’autres scénarios

Si le gouvernement du Québec devait opter pour d’autres scénarios que le tunnel pour construire le troisième lien, cela pourrait s’avérer « plus avantageux » sans forcément être « plus économique » pour les contribuables.

Ce dernier y a indiqué « qu’il est possible que d’autres alternatives sur le même tracé [du tunnel] ou d’autres tracés soient plus avantageux ». Or, cette notion « d’avantage » ne veut pas dire que le projet coûterait moins que 4 milliards $.

« Dans un contexte d’ingénierie, il faut trouver la meilleure solution à un problème. La plus économique n’est pas toujours la meilleure solution. Surtout pour les infrastructures. Le mot [avantageux ou] optimal peut et doit inclure l’efficacité, l’impact environnemental et sociétal, la durabilité, etc. Évidemment, le coût est important, mais il devient un choix de société entre différentes options selon les enjeux en cause », a tenu à préciser le professeur de l’École polytechnique de Montréal.