Près de 2 milliards de dollars pour les enchères d’automne à New York

Les ventes lors de la semaine d’enchères d’automne à New York ont atteint quasiment deux milliards de dollars (1,94) au total pour les deux principales maisons, Christie’s et Sotheby’s, selon des chiffres publiés vendredi.

Ce chiffre se situe très loin du montant enregistré pour les enchères de printemps, soit 2,65 milliards de dollars, mais la semaine avait alors été marquée par la dispersion de la collection Rockefeller.

A elle seule, cette collection gigantesque avait atteint 832 millions de dollars chez Christie’s, quasiment le double de l’ancien record détenu par la collection d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé (484).

Le retour à un format et à une offre plus classiques a permis à Sotheby’s de se rapprocher de son rival Christie’s lors de cette semaine new-yorkaise, avec 835 millions de dollars contre 1,1 milliard pour le second.

Cette fois encore, mais dans une moindre mesure, Christie’s a été porté par la dispersion d’une collection d’ampleur, celle du magnat américain du tourisme Barney Ebsworth, qui a rapporté 323 millions de dollars, quatrième total le plus important jamais vu.

Pour la première fois depuis deux ans, aucun tableau n’a atteint la barre des 100 millions de dollars durant la semaine.

Pour autant, «Chop Suey» du peintre américain Edward Hopper n’est pas passé loin, trouvant acquéreur pour 91,8 millions de dollars, frais et commissions compris, mardi chez Christie’s.

Jeudi, toujours chez Christie’s, une toile de l’artiste britannique David Hockney, «Portrait of an Artist (Pool with two figures)», est partie pour 90,3 millions de dollars, un record pour un artiste vivant.