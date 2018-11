Radio-Canada et le rhinocéros dans la pièce

C’est assez ironique. Marc Labrèche a réalisé un documentaire dans lequel il demande à des artistes (Xavier Dolan, Denys Arcand, John Irving, etc.) comment on fait pour durer, pour rester pertinent, pour se renouveler.

Et son documentaire est tellement brillant, pétillant et intelligent qu’il nous montre à quel point Labrèche a su rester pertinent, se renouveler et durer !

Si jamais il ne trouve plus de travail comme animateur, Labrèche pourra toujours se recycler en réalisation de documentaire : il a fait, avec Le cri du rhinocéros, un film OVNI qui ne ressemble à rien d’autre.

Un rhinocéros déjanté

Hier, je suis sortie du visionnement de presse dans la (vieille) grande tour de Radio-Canada complètement enthousiasmée. La société d’État remplit complètement son mandat de culture et de réflexion avec ce docu complètement déjanté qui sera présenté sur Ici Télé le mardi 27 novembre.

Labrèche mélange sa folie parfaitement absurde et des entrevues ultra sérieuses avec les plus grands créateurs du Québec, de France et des É.-U. On est loin des discussions de barbecue des émissions d’été, mais on ne verse pas non plus dans les entrevues trop pointues entre initiés de la petite clique qui se regardent le nombril.

Marc Labrèche a su soutirer des confidences et provoquer des réflexions chez des artistes qui ont embarqué dans sa quête : « À quel moment sait-on que l’on doit tirer sa révérence, que l’on n’a plus rien à dire ? »

J’ai adoré entendre Dolan poser tout haut la question qu’on est plusieurs à se poser tout bas : le Woody Allen de Matchpoint va-t-il un jour redevenir aussi bon que le Woody Allen de Husbands and wives ?

J’ai adoré que Frédéric Beigbeder rappelle que Patrick Modiano a toujours réécrit le même type d’histoire dans ses livres, même s’il l’a fait à chaque fois avec génie.

J’ai adoré entendre Ariane Moffatt confier qu’elle a tendance à se sous-estimer, mais que ce sont justement ces doutes et ces questionnements qui la font créer.

Et c’est particulièrement intéressant d’entendre Robert Lepage réfléchir à la pertinence des artistes, parce que son entrevue a été faite avant les deux scandales de cet été, les controverses de Kanata et Slav.

Si l’entrevue avait été faite après, est-ce que Robert Lepage aurait déclaré que l’important pour un artiste est d’être « en phase avec la société » ? Et de quel segment de « la société » parle-t-on exactement : des lobbys minoritaires ou de la majorité silencieuse ?

Quand on se pose des questions sur la « date de péremption » des artistes, il n’y a pas de règles. On a des Arthur Rimbaud qui quittent la poésie à vingt ans et des Frank Lloyd Wright qui, à 42 ans, pensait avoir fait « le tour du jardin », mais qui a fait son chef-d’œuvre, Fallingwater House à 78 ans et Le Musée Guggenheim, quand il avait 92 ans !

Tout le monde n’en parle pas

À la fin du docu, le cinéaste français Patrice Leconte lance : « On n’a jamais l’occasion de parler de ces choses-là ». En effet. Quand on prend la peine de parler de création avec des créateurs, ça donne du très bon contenu.

Est-ce trop demander que Radio-Canada nous amène plus souvent sur ces chemins de traverse ?