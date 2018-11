Un combat de poids lourds

La question se pose : est-ce que le duel entre les Chiefs et les Rams est un aperçu du prochain Super Bowl avant le temps ? Quelques autres équipes de grande qualité auront leur mot à dire d’ici au 3 février, mais chose certaine, ce sont deux des plus électrisantes machines offensives qui en découdront lundi soir dans un face-à-face où les pugilistes peuvent rivaliser coup pour coup.

Dans le coin bleu, les Rams, détenteurs d’une fiche de 9-1, menés par un quart-arrière de 24 ans en Jared Goff, qui est deuxième pour les gains aériens, ainsi que par le porteur Todd Gurley, 24 ans, meneur de la ligue au sol.

Dans le coin rouge, les Chiefs, auteurs d’une fiche de 9-1, guidés par le quart-arrière de 23 ans Patrick Mahomes, meneur dans la Ligue pour les gains aériens, de même que par Kareem Hunt, 23 ans, champion porteur l’an passé et quatrième cette saison.

Voilà qui risque de décoiffer ! Et c’est loin d’être l’unique point comparable entre les deux belligérants, qui risquent d’être incapables de se freiner l’un et l’autre. Amateurs de bottés de dégagement, prière de s’abstenir !

Offensives similaires

Au total, les Rams sont classés deuxièmes à l’offensive, tandis que les Chiefs les suivent tout près, au troisième rang. En termes de points marqués, les Chiefs viennent au deuxième rang (35,5 par match) et les Rams sont les suivants (33,5 par match).

Avant tout, c’est la capacité de réussir des jeux explosifs à outrance qui caractérise les deux attaques. Par la passe, aucune équipe n’a fait mieux que les Rams avec 50 jeux de 20 verges ou plus. Et évidemment, les Chiefs suivent tout près avec 49 jeux de 20 verges ou plus.

Les deux clubs sont également similaires pour ce qui est de la protection du ballon, les Rams montrant un ratio de +8 au chapitre des revirements, qui leur vaut le cinquième rang. Encore une fois, les Chiefs sont presque nez à nez avec un ratio de +7, qui les positionne en sixième position.

Du point de vue des munitions, la perte du receveur Cooper Kupp pourrait faire mal aux Rams, mais Robert Woods et Brandin Cooks demeurent de luxueuses options, capables de s’aligner partout sur le terrain. Et surveillez Josh Reynolds, choix de quatrième tour l’an passé...

Défensives différentes

Là où se jouera cette rencontre de poids lourds, c’est à savoir si l’une des deux défensives peut résister aux assauts répétés et agressifs de l’adversaire.

Les Chiefs démontrent un plus grand flair pour les gros jeux avec 31 sacs (premiers dans la NFL) et 11 interceptions. Toutefois, à l’échelle globale, la défensive des Rams est plus fiable avec un front qui pourrait tourmenter Mahomes. Le front des Chiefs n’est pas à dédaigner, mais dans la tertiaire, la profondeur manque pour rivaliser avec l’arsenal des Rams.

C’est sans compter que les Rams pourraient fort bien miser avant tout sur le jeu au sol, eux qui ont prouvé qu’ils peuvent aussi bien accumuler les frappes rapides et vives que contrôler le cadran à doses répétées de Todd Gurley. Ils ne sont pas quatrièmes au chapitre du temps de possession par hasard.

Prédire l’issue de ce match repose presque sur un pile ou face. Mais ce qui est garanti est qu’il y aura plusieurs faces longues mardi matin. On va veiller tard...