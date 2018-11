Un incontournable

Le Salon des artisans de Québec et des métiers d’art sera bientôt de retour au Centre de foires de Québec. Pour sa 14e présentation, l’événement de magasinage du temps des Fêtes se tiendra du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre. En plus d’encourager des artisans de chez nous, vous aurez le choix parmi une grande variété de produits exclusifs (220 exposants) et ainsi dénicher des trouvailles uniques et originales. À nouveau cette année, les épicuriens seront choyés avec la présence de 75 artisans dans la section agroalimentaire. Le promoteur du Salon, Roger Paradis de Groupe Pro-Expo, a confirmé que l’entrée et le stationnement seront encore gratuits.

Centre Durocher

Photo courtoisie

Le 44e cocktail-bénéfice du Centre Durocher tenu le 7 novembre dernier sous la présidence d’honneur de Gabriel Couture, président de Stratège, cabinet de services financiers, a réuni plus de 300 femmes et hommes d’affaires de la région au nom de la cause des jeunes de la Basse-Ville de Québec et a permis d’amasser une somme record de 111 530 $ qui permettra au Centre de poursuivre sa mission d’éducation auprès des enfants provenant de milieux moins favorisés. Sur la photo, le président d’honneur, Gabriel Couture, est accompagné du directeur général du Centre Durocher, Pierre Morin et de plusieurs des Gouverneurs du Centre.

Pour Deuil-Jeunesse

Photo courtoisie

L’organisme de bienfaisance Deuil-Jeunesse, qui offre des services d’aide aux enfants et à leurs familles qui vivent le décès d’un proche, la maladie grave, la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption, a reçu, le 2 novembre dernier lors de sa soirée-bénéfice Dégustation de whiskys au Domaine Cataraqui, un don étalé sur 3 ans de 60 000 $ de la part de I.A. Groupe Financier pour sa grande campagne de financement. Sur la photo, de gauche à droite : Anne-Catherine l’Heureux, jeune ambassadrice de Deuil-Jeunesse ; Dominique Doré, directrice au développement des affaires pour Deuil-Jeunesse ; Christian Gagnon, instigateur de la soirée de dégustation Whiskys ; Josée Masson, fondatrice et PDG de Deuil-Jeunesse et Yvon Charest, ex-président et chef de la direction de I.A. Groupe Financier et président d’honneur de la soirée-bénéfice.

Du nouveau chez B2golf

Photo courtoisie

Les abonnés du club intérieur B2golf de Québec (710, rue Bouvier à Québec) peuvent profiter, depuis quelques jours, d’un nouveau studio d’ajustement de bâtons (fitting) et de la version E6 Connect pour les simulateurs. Par ailleurs, Pierre-Luc Bergeron et Maxime Beaulieu, copropriétaires de B2golf, ont profité de la soirée des membres, le 8 novembre dernier, pour leur présenter Vaita Guillaume qui agira à titre de professionnel chez B2Golf. Viata, originaire de Papeete à Tahiti, s’est établi à Québec au cours de la dernière saison estivale où il a participé à quelques tournois professionnels en province. Il reste encore quelques places pour des abonnements. Renseignements : 418-522-4779. Sur la photo, Pierre Luc Bergeron et Maxime Beaulieu, copropriétaires de B2Golf, entourent Vaita Guillaume.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 61 ans... Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 41 ans... Lisa Bonet, actrice américaine (Haute Fidélité) 51 ans... Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 54 ans... Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988), avec les Penguins, Canadiens (1977 à 1981), Whalers, Rangers), 63 ans... Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 novembre 2017. Robert Hirsch (photo), 92 ans, acteur français, sociétaire honoraire de la Comédie-Française... 2016. Gail Hall, 65 ans, chef et enseignante en alimentation connue au Canada anglais... 2015. Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958, et de Chicago et Toronto... 2014. Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse... 2009. Gérald Lagannière, 62 ans, maire de Laurier-Station depuis 2002.