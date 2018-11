Un Québécois vit le rêve à Hawaï dans la NCAA

Alors que la neige commence à faire des siennes au Québec, le demi défensif québécois Jérémie Dominique vit le rêve sous les palmiers à Hawaï, en première division du football de la NCAA.

Dominique, un ancien joueur des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, dispute sa deuxième saison sous les couleurs des Rainbow Warriors, dans l’archipel américain.

«Je voulais être dans une situation qui me donnerait la chance de me faire repêcher dans la NFL et c’est exactement ce que j'ai trouvé après être sorti du Vieux-Montréal, a-t-il expliqué vendredi à TVA Sports. J’ai eu plusieurs offres et je suis directement dans le bassin de recrutement de la NFL.»

«En plus, je peux profiter du paysage et des alentours.»

Comme si la vie ne pouvait être plus belle, Dominique dispute chaque match à domicile dans l'Aloha Stadium, qui a accueilli le Pro Bowl de la NFL à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Des heures d’avion

Jouer à Hawaï, c’est aussi devoir composer avec les plus longues heures de voyagement du circuit... et de loin.

«On est assurément l’équipe qui vole le plus. Notre conférence est majoritairement sur la côte ouest et la distance entre certaines des équipes représente peut-être une heure ou deux heures d'avion. Nous, on doit toujours traverser l’océan pour se rendre. Notre plus petit voyage, je pense qu’il était de cinq ou six heures», a raconté Dominique.

Une décision à prendre

L’an prochain, le Québécois pourra se prévaloir de son admissibilité au repêchage de la NFL. Sa cote auprès des équipes entrera évidemment en ligne de compte, mais Dominique envisage attendre quelques années, histoire de décrocher son diplôme.

«Ça peut être encore meilleur [de patienter], car tu peux toujours améliorer ta cote au repêchage, a-t-il expliqué. Je pense que je vais rester encore deux ans et me rendre admissible après mon "senior year". J’aimerais avoir mon diplôme et c’est quelque chose qui est important dans ma famille.»