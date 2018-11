2068 vu par les jeunes

Samuel Corbeil a eu l’idée, il y a un an, d’interroger des jeunes sur leur vision du futur. Une idée qui a amené l’auteur et comédien à se lancer dans la création d’une œuvre dont il dévoilera un extrait d’une vingtaine de minutes, lors de la 8 e édition du Festival du Jamais Lu.

Une œuvre qui pourrait, un jour, avoir une vie sur les planches comme ce fut le cas avec Le monde sera meilleur (Édith Patenaude), S’aimer (Thomas Gionet), Sauver des vies (Pascale Renaud-Hébert), Sur la montagne nue (Anne-Julie Royer), Hypo (Nicola-Frank Vachon) et La fille qui s’promène avec une hache (Léa Aubin et Gabriel Cloutier-Tremblay), qui ont été dévoilées lors du Jamais Lu.

« J’ai eu l’idée de ce texte à la suite d’une conversation avec ma cousine de 18 ans où elle me parlait de sa vision du futur. On dit souvent que ces jeunes sont coupés du monde et qu’ils sont désintéressés, mais j’ai l’impression, au contraire, qu’ils sont connectés sur le monde dans lequel ils vivent et peut-être plus même que moi et les gens de ma génération », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.