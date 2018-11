Accident de motoneiges au Saguenay

CHICOUTIMI | Une collision frontale entre deux motoneigistes a fait deux blessés, samedi après-midi, sur les Monts-Valin.

L’impact s’est produit vers 13h30, sur le sentier fédéré 93. Celui-ci n’était pas encore damé.

Les deux motoneigistes circulaient l’un vers l’autre et se sont heurtés de plein fouet dans dans une courbe, non loin du Relais La Chapelle, à Saint-Fulgence. L’endroit est situé à un peu plus d’une heure de Chicoutimi.

« Les deux occupants auraient été éjecté », précise Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les policiers n'ont donné plus de détails sur l'état de santé des victimes.

Selon nos informations, une d'entre elles était dans un état critique.