Ancien employé des Expos honoré : Confidences du responsable des clubs visiteurs

MONTRÉAL – Au fil des années, Claude Lavoie, ancien responsable du vestiaire des clubs visiteurs à l’époque des Expos de Montréal, aura développé des amitiés avec les Tommy Lasorda, Rusty Staub et Gary Carter, pour ne nommer que ceux-là. Au contraire, il n’aura jamais porté dans son cœur un joueur comme Barry Bonds.

«Nous nous sommes jamais chicanés lui et moi, mais je peux vous dire que ce gars-là n’avait pas de classe, mentionne monsieur Lavoie, à propos de Bonds. C’était un être désagréable et il avait la tête enflée pas mal.»

Aujourd’hui âgé de 78 ans, l’homme a pu replonger dans ses souvenirs, drôles et moins drôles, alors qu’on lui a remis un prix hommage décerné par le Temple de la renommée du baseball québécois lors d’une soirée tenue au Château Mont-Sainte-Anne, samedi soir. Le moment était venu de souligner son implication dans le monde du baseball durant une bonne partie de sa vie.

Ayant travaillé chez les Expos de 1969 à 1993, cet ancien policier a d’abord été agent de sécurité avant de devenir, en 1971, responsable du vestiaire des clubs adverses.

«Tu reçois des joueurs qui sont seulement de passage, c’était donc important de créer une bonne relation assez rapidement, a noté celui qui a œuvré au parc Jarry avant de faire le saut au Stade olympique avec l’équipe montréalaise. Pour être bon dans ce métier-là, il faut de l’entregent et surtout, il ne faut pas avoir peur de travailler.»

«C’était souvent sept jours sur sept, de 18 à 21 heures par jour», a-t-il estimé, énumérant ses tâches qui allaient du ménage au lavage, en passant par les nombreuses commissions à faire pour les visiteurs.

Il y a de ces soirs où monsieur Lavoie dormait même au bureau...

Une visite spéciale

Dans ce contexte, c’est évidemment avec une certaine émotion que Claude Lavoie s’est pointé au Stade olympique, au début du mois, pour prendre part à une séance de photos en marge du présent reportage.

«Ça faisait plus de 20 ans que je n’avais pas mis les pieds ici», a-t-il confié.

Après quelques minutes passées à la rotonde, où il a été possible de feuilleter son album de souvenirs et découvrir ses nombreuses photos dédicacées, le moment était venu, avec l’accord des dirigeants du Parc olympique, d’accéder au stade et au fameux vestiaire dont il était le responsable.

«Ce vestiaire, c’était ma maison, a exprimé monsieur Lavoie. Quand je n’étais pas chez nous, j’étais là.»

«Pour moi, de revenir au Stade olympique, j’ai trouvé ça extraordinaire, a-t-il repris. J’étais enchanté, touché. C’était une journée inoubliable!»

En plus du prix hommage remis à Claude Lavoie, le Temple de la renommée du baseball québécois a aussi accueilli, samedi, trois nouveaux intronisés : le bâtisseur Richard Gladu, le journaliste Mario Morissette et le recruteur Claude Pelletier.

Outre ses nombreuses années passées chez les Expos, Claude Lavoie fait également partie des membres fondateurs et présidents du Club des amis du baseball amateur du Québec.

Une place pour Pete Rose à... Blue Bonnets

MONTRÉAL - Il va sans dire que les services demandés à Claude Lavoie par certains joueurs des clubs adverses ne sont pas tous racontables. Vaut mieux respecter le secret professionnel.

«Je peux quand même dire qu’il m’est arrivé souvent de réserver des places pour des joueurs et des entraîneurs à l’hippodrome Blue Bonnets», a indiqué monsieur Lavoie, en convenant que les parieurs étaient nombreux dans les clubs de baseball.

Et avez-vous déjà réservé une place à Blue Bonnets pour Pete Rose?

«Oui. Plusieurs fois», a répondu l’ancien responsable du vestiaire des clubs visiteurs à l’époque des Expos.

Si seulement Rose avait pu se contenter de miser sur des chevaux, il serait sans doute au Temple de la renommée du baseball, à Cooperstown, aujourd’hui.

La mort de Don Drysdale

Dans ses souvenirs les plus sombres, monsieur Lavoie raconte le jour où l’ancien lanceur des Dodgers Don Drysdale est décédé, en juillet 1993, dans sa chambre du Centre Sheraton, à Montréal.

À la demande du club de Los Angeles, il s’était lui-même rendu à l’hôtel pour s’enquérir de Drysdale, dont on était sans nouvelle. En voyant son corps par terre, monsieur Lavoie constatait avec stupeur le décès de celui qui était devenu analyste des matchs des Dodgers aux côtés de Vin Scully. Le coroner avait plus tard déterminé que le récipiendaire du trophée Cy Young en 1962 avait succombé à une crise cardiaque.