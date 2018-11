Ariana Grande change de tête et dévoile ENFIN ses vrais cheveux

On ne sait pas si c’est lié à sa nouvelle chanson Thank U, Next, mais Ariana Grande semble vouloir faire une croix sur son ancienne relation et passer à la prochaine étape de sa vie.

La chanteuse a donc décidé de marquer cet événement en disant adieu à sa coiffure signature, la queue de cheval haut perchée. Terminé, les rallonges (pour un moment, du moins)!

Il n’est pas rare que, lors d’une rupture, on opte pour un changement de tête radical, pour passer à autre chose une fois pour toutes.

Ariana mentionnait également que sa queue de cheval était douloureuse la plupart du temps et lui donnait des maux de tête. Serait-ce en fait la raison pour laquelle elle est passée sous les ciseaux?

Bref, que ce soit à cause de sa rupture ou de l’inconfort de sa couette, la belle brune a décidé d’y aller pour un carré long, aux épaules, dévoilant par le fait même sa vraie chevelure. Il n’y a pas de doute, cette coiffure lui va à ravir!

