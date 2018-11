Des études qui pèsent lourd dans le budget des parents

Jocelyn et Marie sont très fiers de leurs enfants. Ces deux jeunes adultes ont terminé leurs études universitaires et volent maintenant de leurs propres ailes. Mais à quel prix ?

Car pour leur éviter de s’endetter avec des prêts étudiants ou de devoir cumuler de nombreuses heures de travail, le couple a financé une bonne partie de leurs études. Résidant loin des grands centres urbains, ils ont aussi payé le loyer d’un appartement à proximité de l’université. Même si Jocelyn et Marie gagnent un bon salaire, il reste que ces trois années d’université leur ont coûté cher – 50 000 $ –, et ce, d’autant plus qu’ils les ont largement financées avec du crédit.

Examiner les options

À cause de ce lourd fardeau financier, le couple doit débourser chaque mois la somme de 1500 $ uniquement pour effectuer les paiements minimums. Ils sont coincés dans une spirale de l’endettement et sont incapables de faire face à leurs autres dépenses mensuelles sans emprunter à nouveau. Pour savoir quelles solutions s’offraient à eux, ils ont donc consulté un syndic autorisé en insolvabilité.

« La première option que l’on considère est la consolidation de dettes. Elle consiste à obtenir un prêt de son institution financière afin de rembourser les dettes d’un coup dans leur intégralité », mentionne Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés.

Cette stratégie permet de réduire les frais de taux d’intérêt – puisque ceux reliés à un prêt de consolidation (12 à 14 %) sont habituellement moindres que ceux des cartes de crédit (environ 19 %) –, mais aussi de réduire le nombre de créanciers et les risques de dérapage que cela implique.

Prêt ou proposition de consommateur ?

Autre possibilité : utiliser leur propriété pour garantir l’emprunt et réduire ainsi le taux d’intérêt. En effet, le taux appliqué à une marge de crédit varie habituellement, alors que celui d’un prêt ou d’une marge hypothécaire est d’environ 3,5 %. « Mais encore faut-il que la valeur de leur résidence soit plus élevée que le solde de l’hypothèque », remarque Pierre Fortin.

Enfin, dernière option possible : la proposition de consommateur, qui permet de regrouper toutes les dettes en négociant avec les créanciers et de leur offrir un montant réduit. « Cette solution est considérée si le paiement mensuel pour un prêt de consolidation est trop élevé pour le budget, ou lorsque l’institution financière refuse le prêt en raison d’un trop grand niveau d’endettement ou d’un dossier de crédit entaché », explique Pierre Fortin.

La solution retenue

Parce que Jocelyn et Marie ont une bonne équité sur leur maison, ils pourront garantir l’emprunt avec la maison et obtenir ainsi un taux d’intérêt réduit. Mais attention : cette solution est intéressante uniquement si le remboursement est effectué rapidement et non pas sur une longue période, ce qui viendrait en annuler les avantages.

Avec un taux de 3,5 % sur une dette de 50 000 $, une marge de crédit hypothécaire sur cinq ans représente un paiement mensuel de 900 $ et 4500 $ en frais d’intérêt. Le couple devra se serrer la ceinture, mais beaucoup moins que s’ils avaient dû rembourser leurs cartes de crédit à raison de 1500 $ par mois pendant neuf ans, et ce, avec des frais d’intérêt totalisant 58 000 $ !