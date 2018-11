Elle écrit un livre pour traverser son deuil

Près de trois ans après le décès tragique de Patrick Breton dans un bar de Québec, sa sœur Marie-Christine lance un livre dans lequel elle raconte comment elle a fui le drame qui accablait sa famille.

Le 6 janvier 2016, Patrick Breton, âgé de 19 ans, a perdu la vie lors d’une soirée entre amis après avoir été écrasé sous une machine de boxe au bar La P’tite Grenouille, à Charlesbourg.

Photo d'archives

Pour Marie-Christine Breton, la cadette âgée de 18 ans à l’époque, la perte de son frère l’a déboussolée. « Je perdais un repère. Carrément », lâche-t-elle.

Un mois après les funérailles, elle part pour l’Ouest canadien.

« J’avais besoin d’être à l’extérieur, surtout que ça avait été très médiatisé. Ça me rendait cloîtrée », raconte Marie-Christine.

« Moi, c’était ma manière de vivre ce deuil. Le décès de Patrick a un peu teinté chaque destination, chaque choix que j’ai fait », confie-t-elle.

Elle a voyagé ainsi pendant des mois à travers l’Amérique pour se changer les idées.

« Plus tu fuies, plus ça finit par te rattraper, relate-t-elle. Rendue en Amérique centrale, j’ai commencé à moins bien dormir et tout. C’est comme si tous mes démons revenaient. »

Thérapie

Tout au long de ses voyages, Marie-Christine Breton a couché sur papier ses péripéties, ses rencontres et son cheminement dans le deuil. Revenue à Québec, elle a décidé de faire passer son deuil par l’écriture, se servant de sa passion en guise de thérapie.

Après avoir laissé mijoter l’idée quelque temps, elle s’est replongée dans ses notes succinctes, il y a un an, pour les étayer sous forme de livre. En trois jours, elle a écrit l’essentiel de son roman d’environ 200 pages.

« Ça parle du deuil en soi, mais pas juste ça », dit Marie-Christine, qui a voulu donner un ton léger et familier, voire humoristique, à son écriture malgré la trame de fond du récit.

Le lancement du livre Si j’étais écrivaine aura lieu le 11 décembre. La famille Breton a décidé de verser une partie des recettes de cet ouvrage à l’organisme Deuil-Jeunesse, qui leur est venu en aide pour faire leur deuil.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI