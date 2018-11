Fred Pellerin: un autre tour de chansons

La passion première de Fred Pellerin est le conte, bien entendu. Mais depuis le début de sa carrière, le fier habitant de Saint-Élie-de-Caxton pousse la chansonnette dans ses spectacles. Le voici de retour avec un quatrième album musical en solo, Après, qui comprend notamment des morceaux de Martin Léon, David Portelance et Jacques Michel.

C’est par loisir que Fred Pellerin fait ses petits tours de chansons, entre ses contes. Avec l’aide de Jeannot Bournival, le conteur passe en studio enregistrer des chansons qui ont, pour la plupart, été écrites par d’autres auteurs.

« Pour moi, c’est dur d’écrire des chansons, confie-t-il. Pour celui-là, j’ai collaboré à une pièce. Mais sinon, j’ai été “repiquer du stock”. J’ai moins de difficulté à faire l’interprète. Je viens de la musique traditionnelle. Là-dedans, le jeu est de trouver la bonne vieille chanson et de la réinterpréter. »

Forgeron et orfèvre

« Les histoires se présentent plus à moi sous forme de contes, poursuit-il. Les chansons, c’est moins un réflexe pour moi dans le quotidien. [...] Y’a une finesse dans une chanson. Quand je fais un conte, ça dure 40 minutes. Ça revole sur les murs. Y’en a partout. La chanson, elle, est fine. Elle dure trois minutes. Elle est structurée et doit être efficace. Je suis peut-être forgeron quand je fais des contes et je fais de l’orfèvrerie quand je fais de la chanson. »

Ce nouveau disque s’intitule Après, car Fred Pellerin continue à avoir la hantise du temps qui passe. « Ça me fait angoisser des fois ou me dépêcher de faire des affaires. Il reste encore ce rapport à la temporalité. »

« La drôle d’affaire, c’est que Diane Dufresne vient de sortir son album Meilleur après. La compétition est forte cet automne ! (rires) »

Cinq chansons expliquées

Le Journal a demandé à Fred Pellerin de raconter les histoires derrière cinq chansons d’Après.

La chanson du camionneur

« On est dans la poésie du quotidien. C’est une chanson qui vient de Pierrot Rochette. C’est un des deux Pierrots [de la boîte à chanson à Montréal]. C’est un gars qui a tout laissé dans sa vie, un jour. Il a donné sa maison, ses REER, ses autos, et il est devenu un vagabond. Un jour, il a rencontré un camionneur qui lui parlait de sa femme. Il disait à quel point il l’aimait et tout ce qu’il faisait pour elle. Mais il n’était pas capable de dire les mots “je t’aime”. Pierrot a écrit la toune pour que le camionneur puisse dire de façon détournée qu’il l’aime, sa femme. C’est Simon Gauthier, un collègue conteur, qui m’a fait découvrir la toune. À la première écoute, il a fallu que j’arrête mon char sur le bord de l’autoroute pour ne pas pleurer en conduisant. »

Y a pas

« Manu Trudel est un ami de longue date qui a écrit quelques chansons sur mes autres albums. Il est moins fréquent dans la toune depuis qu’il a eu un bébé. Mais avec le nouveau projet d’album, je l’ai invité chez moi un soir. À la fin, en partant, il reculait sur la galerie et il s’est mis à me dire une liste de “y a pas” : y a pas de papier d’Arménie en Arménie, y a pas de choux de Bruxelles à Bruxelles, y a pas de champignons de Paris à Paris. Il m’a envoyé ce qu’il avait et m’a dit que je pouvais finir la chanson de mon côté. Je l’ai finie avec une amie, Josée Beaudoin. Elle a donc été écrite à trois plumes. »

Scarface Billy

« C’est un monument encore de David Portelance. Il y a trois chansons de lui sur l’album. Scarface Billy, c’est une toune à 42 couplets, pas de refrain... C’est une longue chanson. C’est vraiment une histoire racontée, elle fait un beau pont entre le conte et la chanson. C’est l’histoire d’un Indien qui arrive au village et qui travaille pour un gars qui se trouve victime de racisme, qui est amoureux de la fille du propriétaire pour qui il travaille. C’est une belle histoire de mort et d’amour. Y’a des bouts où je ne la chante pas, je fais juste la dire. Encore un grand coup de Portelance. »

Je redeviens le vent

« Elle, je n’aurais jamais osé l’enregistrer... C’est tellement à Martin Léon, cette toune-là. Il la fait tellement parfaitement. Il n’y a rien à ajouter là-dedans. Je l’ai abordée avec beaucoup d’humi­lité. Elle existe dans mon show de conte. Dans le show, elle devient la lettre qu’un personnage reçoit. [...] Dans ma tête, on ne la faisait pas sur l’album. Martin est venu voir le show à Sainte-Adèle. Je lui ai parlé de mon projet d’album et il m’a demandé si j’allais mettre la chanson dessus. Il m’a un peu offert de la mettre. C’est avec des grands gants d’humilité que je touche à ce bijou-là. »

Amène-toi chez nous

« C’est un texte immense, cette chanson-là. Elle a souvent été reprise de façon très arrangée. Il y a des versions avec orchestre, il y a une version pop de Wilfred Le Bouthillier, où on pouvait presque la danser. Je trouve que le texte est tellement grand que j’avais envie d’en faire une version avec le texte planté devant le reste. Ça en fait une version qu’on n’avait peut-être pas goûtée jusqu’à maintenant. Pour moi, le texte va jouer dans les hautes sphères de par chez Brel. »

► Le nouvel album de Fred Pellerin, Après, est sur le marché. Le lancement aura lieu mardi, à 17 h 30, au Ministère, à Montréal. Du 12 au 15 décembre, le conteur présentera le spectacle Les jours de la semelle, à la Maison symphonique, avec l’OSM. Pour tous les détails : fredpellerin.com.